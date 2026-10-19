Με απώλειες 0,22% έκλεισε το Χρηματιστήριο Κύπρου

Πτώση 0,22% κατέγραψε και ο δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 182,22 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε €346.398,36.

Απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς, κατά 0,41%, και των Επενδυτικών Εταιρειών, κατά 0,72. Αντίθετα, η Εναλλακτική Αγορά ενισχύθηκε κατά 0,30%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων παρέμεινε αμετάβλητος.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €269.704,68, τιμή κλεισίματος €10,40 και πτώση 0,76%. Ακολούθησαν η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με συναλλαγές €29.517,20, τιμή κλεισίματος €6,15 και πτώση 1,60%, η Logicom, με €21.600, τιμή κλεισίματος €2,70 και χωρίς μεταβολή, η Demetra Holdings, με €20.739,15, τιμή κλεισίματος €1,355 και πτώση 0,73%, και η Atlantic Insurance, με €2.832, τιμή κλεισίματος €2,36 και χωρίς μεταβολή.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά, τρεις πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 105.

Παράλληλα, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι θα διαγράψει 2.000 Ομόλογα Σειράς 2 της Rehub Plc, με κωδικό ISIN CY0240742219 και κωδικούς διαπραγμάτευσης REHUBS2/ΡΙΧΣ2. Τα ομόλογα είναι εισηγμένα στην Αγορά Ομολογιών Επιχειρήσεων της Ρυθμιζόμενης Αγοράς και η διαγραφή τους γίνεται μετά την αποπληρωμή τους, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης.

Μετά τη διαγραφή, η ποσότητα των εισηγμένων ομολόγων θα μειωθεί σε 19.000. Η διαγραφή των 2.000 ομολόγων θα ισχύσει από την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ