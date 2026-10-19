Αυξημένη κατά 8,4% η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής και οχημάτων στην Κύπρο, ποιες εταιρείες κυριαρχούν στην αγορά

Το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων τόσο στον κλάδο ζωής, όσο και στο γενικό, έφθασε τα €373 εκατ. από €344 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 8,4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής σημείωσε ετήσια αύξηση 10,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026 φθάνοντας στα €230 εκατ. έναντι €208,2 εκατ. το τρίμηνο του 2025. Οι αριθμοί για τον κλάδο ζωής περιλαμβάνουν τα στοιχεία για τον κλάδο ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει η Eurolife (30,9%) με ασφάλιστρα €71 εκατ. έναντι 29,8% που είχε το πρώτο τρίμηνο του 2025 (€62 εκατ.).

Ακολουθεί η ERB Cyprialife με μερίδιο 30,4% από 29,4% πέρσι. Η παραγωγή ασφαλίστρων από €61,2 εκατ. έφθασε τα €70 εκατ.

Τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο για το τρίμηνο έχει η Universal Life (14,3% από 16,7%) με ασφάλιστρα €32,9 εκατ. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προχωρά στην εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Altius Insurance Ltd και στη συγχώνευση της με την Universal Life Insurance Public Company Ltd, δημιουργώντας έναν ενιαίο ασφαλιστικό φορέα που θα κατατάσσεται στους τρεις κορυφαίους της αγοράς. Το μερίδιο της Altius μειώθηκε στο 5,2% από 5,3%.

Την πεντάδα με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς συμπληρώνουν η Metlife (8,7%) και η Ancoria (6%).

Το μερίδιο της Grawe αυξήθηκε στο 4,5% από 4,2%.

Γενικός κλάδος

Όσον αφορά στο γενικό κλάδο, η παραγωγή ασφαλίστρων (μη συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής) αυξήθηκε κατά 5,2% στα €142,9 εκατ. από €135,9 εκατ.

Ο τομέας της ασφάλισης οχημάτων σημείωσε αύξηση 7,1% και του κλάδου πυρός άνοδο 3,7%.

Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς, το μεγαλύτερο έχει η ERB Asfalistiki με 21,4% από 22,4% πέρσι και ακολουθούν οι Γενικές Ασφάλειες με 16% από 17,1% .

Τρίτη παρέμεινε η Trust με 11,9% από 11,5% που κατείχε ένα χρόνο προηγουμένως.