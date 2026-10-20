Έως τις 30 Νοεμβρίου η υποβολή φορολογικής δήλωσης για το 2025 χωρίς επιβαρύνσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, βάσει Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ατόμου χωρίς λογαριασμούς και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου έληγε στις 31 Οκτωβρίου 2026.

Ωστόσο, ο Έφορος Φορολογίας αποφάσισε, βάσει των άρθρων 39(8), 50Α(α) και 50Α(ε) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ. 4/1978), όπως έχει τροποποιηθεί, να μην επιβληθούν τόκοι και χρηματικές επιβαρύνσεις εφόσον η δήλωση υποβληθεί και οι αντίστοιχοι φόροι και εισφορές καταβληθούν έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το Τμήμα Φορολογίας σημειώνει ότι, λόγω της σταδιακής μετάβασης στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA, από την 1η Νοεμβρίου 2026 ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αλλαγή της κατάστασης μιας δήλωσης από «Οριστική Υποβολή» σε «Προσωρινή Παραλαβή».

Πηγή: ΚΥΠΕ