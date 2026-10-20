Γιώργος Θεοχαρίδης στον «Π»: Οι κίνδυνοι για την κυπριακή κεφαλαιαγορά, τι πρέπει να προσέχουν οι επενδυτές

Σε συνέντευξή του στον «Π», επισημαίνει ότι η ενίσχυση της εποπτείας έχει βελτιώσει το όνομα της κυπριακής κεφαλαιαγοράς και του χρηματοοικονομικού τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσέλκυση σοβαρών εταιρειών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίες επιλέγουν τη χώρα ως βάση για την παροχή επενδυτικών και κρυπτοπεριουσιακών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Το πιο σημαντικό που πετύχαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μου είναι ότι καταφέραμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική εποπτεία που βασίζεται στα αποτελέσματα και αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο από την έκθεση της ESMA όσο και από τη συμμόρφωση της αγοράς», σημειώνει.

Όπως ενημερώνει, το 2022, λίγο μετά τον διορισμό του στη θέση του προέδρου, εκδόθηκε έκθεση από την εποπτική αρχή ESMA για την αποτελεσματικότητα της εποπτείας των επενδυτικών εταιρειών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν διασυνοριακά σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Από την έκθεση, επισημαίνει, διαφάνηκαν σημαντικές αδυναμίες και κενά στον τρόπο εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μάλιστα, στην έκθεση περιλαμβάνονταν συγκεκριμένες απαιτήσεις προς την Επιτροπή ώστε να συμμορφωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να αυξήσει το προσωπικό στον τομέα της εποπτείας και να εφαρμόσει πιο αποτελεσματική εποπτεία με συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αυτό το καλοκαίρι, σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Αρχή επέστρεψε στην Κύπρο για να διαπιστώσει εάν η χώρα συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις. Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής το καλοκαίρι, πρόσθεσε, επιβεβαίωσε ότι οι αλλαγές που είχαν ζητηθεί το 2022 έχουν εφαρμοστεί, οδηγώντας σε ισχυρότερη προστασία των επενδυτών. Παράλληλα, διαπιστώνεται καλύτερη συμμόρφωση της αγοράς με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σημαντικό επίτευγμα, αναφέρει, είναι και η προετοιμασία για τη μετάβαση του οργανισμού στην ψηφιακή εποχή.

Το ΧΑΚ

Κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα γιατί οι επενδύσεις στο κυπριακό χρηματιστήριο είναι περιορισμένες παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια, απάντησε ότι υπάρχουν ζητήματα του παρελθόντος που δημιουργούν ανασφάλεια στο κοινό. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει δεν αποτελούν κυπριακή ιδιαιτερότητα, αλλά ευρωπαϊκό φαινόμενο, τονίζει, αναφέροντας ότι ακόμη και μεγαλύτερες αγορές και χρηματιστήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα την τελευταία δεκαετία.

Ο τέως πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ, χαρακτηρίζοντάς την «μονόδρομο». Όπως ανέφερε, η ένταξη μικρότερων χρηματιστηρίων σε μεγαλύτερους ομίλους αποτελεί τάση που παρατηρείται διεθνώς, φέρνοντας ως παράδειγμα το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη συμφωνία του με το Euronext. Εκτίμησε δε ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να ενισχύσει τις προοπτικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας του κυπριακού χρηματιστηρίου μέσω της συμμετοχής του σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα αγορών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών που προωθεί η ΕΕ θα βοηθήσει περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση.

Ερωτηθείς κατά πόσο το κυπριακό χρηματιστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στον νέο οργανισμό που θα δημιουργηθεί για τις επενδύσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απάντησε ότι από τη στιγμή που το ΧΑΚ περάσει στη νέα εποχή της αποκρατικοποίησης, με περισσότερη ρευστότητα στην αγορά, θα υπάρξουν και περισσότερες επιλογές για επενδύσεις, χωρίς να αποκλείονται και επενδύσεις σε εισηγμένες εταιρείες.

Για τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η κεφαλαιαγορά, τόνισε ότι καθοριστικής σημασίας είναι η συνέχιση της πορείας που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στην αυστηρή και αποτελεσματική εποπτεία. Όπως ανέφερε, η προστασία των επενδυτών, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας πρέπει να παραμείνουν η «πυξίδα» του οργανισμού, σημειώνοντας ότι με αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει έγκαιρα τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.

Αναφερόμενος στους κινδύνους, εστίασε στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επίσης, έκανε αναφορά στις εταιρείες με διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας από τις παραδοσιακές που έρχονται στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι και σε αυτό το κομμάτι μπορούν να δημιουργηθούν ορισμένοι κίνδυνοι.

Για το εποπτικό πλαίσιο, επεσήμανε ότι αυτό αναθεωρείται συνεχώς τόσο για την προστασία των επενδυτών όσο και για την απλοποίηση των διαδικασιών.

Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε στους επενδυτές, προειδοποιώντας για τους αυξημένους κινδύνους επενδυτικών απατών μέσω διαδικτύου, αλλά και για τους κινδύνους που συνδέονται με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία. Όπως ανέφερε, οι πολίτες δεν πρέπει να εμπιστεύονται υποσχέσεις για «εύκολα κέρδη», καθώς οι υψηλές αποδόσεις συνοδεύονται πάντοτε από αυξημένο ρίσκο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να υποκρύπτονται απάτες.

Κάλεσε το επενδυτικό κοινό να ελέγχει κατά πόσο οι εταιρείες που προωθούν επενδυτικά προϊόντα διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και τελούν υπό εποπτεία αρμόδιων αρχών, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή προχωρεί συστηματικά σε ενέργειες και ανακοινώσεις για τον εντοπισμό παράνομων παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών. Παρά τις προσπάθειες των εποπτικών αρχών, τόνισε ότι το φαινόμενο των επενδυτικών απατών δύσκολα θα εξαλειφθεί πλήρως, γι’ αυτό και η επαγρύπνηση των επενδυτών παραμένει κρίσιμη.

Ενημερώθηκε στο παρά πέντε

Όσον αφορά το μη επαναδιορισμό του στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποκαλύπτει ότι ενημερώθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν, σημειώνοντας ότι είχε εκφράσει την πρόθεση και τη θέλησή του να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε το 2021.

Με αφορμή τη δική του περίπτωση, σχολίασε ότι θα ήταν καλό η πολιτεία να εξετάσει τη διασφάλιση πιο ομαλής μετάβασης σε τεχνοκρατικές θέσεις.

«Δεν είναι όπως μια υπουργική θέση, όπου υπάρχει πολιτικός προϊστάμενος, αλλά και γενικός διευθυντής του υπουργείου», ανέφερε.

Παράλληλα, εισηγήθηκε όπως στις εποπτικές αρχές, όπως η Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θεσπιστεί διαδικασία λογοδοσίας μέσω της Βουλής.

Για τα επόμενα σχέδιά του, σημειώνει ότι βλέπει διάφορες επιλογές, είτε στο ακαδημαϊκό κομμάτι, είτε στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, είτε μέσω συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η συνέντευξη του Γιώργου Θεοχαρίδη έγινε στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην oικονομία». Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο politis.com.cy