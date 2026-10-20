ΠΑΣΙΚΑ: Ζητά ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια και στήριξη επιχειρήσεων

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις πρώτες ύλες, στην ενέργεια, στα ενοίκια και στις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες επιβαρύνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να απορροφήσουν νέες επιβαρύνσεις και να διατηρήσουν προσιτές τιμές για τους επισκέπτες. «Η στήριξη των επιχειρήσεων δεν αφορά μόνο τους επιχειρηματίες, αλλά και τους εργαζομένους και τις οικογένειες που εξαρτώνται από αυτές», σημειώνει.

Ο ΠΑΣΙΚΑ αναφέρει επίσης ότι τα μέτρα μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από αποτελεσματική παρακολούθηση των τιμών, ώστε το όφελος να φτάνει στον καταναλωτή. Υποστηρίζει ότι, αν δεν διασφαλίζεται σταθερή τιμή μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ για όσο διαρκεί το μέτρο, αυτό είναι «δώρον άδωρον».

Κατά τον Σύνδεσμο, το κράτος χάνει τον φόρο, ενώ δεν επωφελούνται οι πολίτες ούτε οι επιχειρήσεις του τομέα της φιλοξενίας, οι οποίες συνεχίζουν να πληρώνουν αυξημένες τιμές και χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης του φόρου, αφού θεωρητικά δεν τον καταβάλλουν. «Ξεκάθαρα επωφελούνται οι έμποροι, οι οποίοι, ενώ εισπράττουν αυξημένες τιμές, δεν αποδίδουν τον φόρο, αφού θεωρητικά δεν τον εισπράττουν», αναφέρει. Προσθέτει ότι τα έσοδα που χάνει το κράτος από το μέτρο θα μπορούσαν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τονίζει πως τα μέτρα πρέπει να κρίνονται από το πραγματικό τους αποτέλεσμα και όχι μόνο από τις εξαγγελίες.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει ακόμη ότι το κράτος οφείλει να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για τη δραστική μείωση των τελών και άλλων επιβαρύνσεων που καταβάλλουν επιχειρήσεις και πολίτες.

Ο γενικός γραμματέας του ΠΑΣΙΚΑ, Φάνος Λεβέντης, εισηγείται να εξεταστεί η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου ενοικιοστασίου, με πιθανή επέκτασή του σε νεότερα ακίνητα που σήμερα δεν καλύπτονται. Όπως αναφέρει, η ρύθμιση των επιτρεπόμενων αυξήσεων μέσω διατάγματος που εκδίδει ανά διετία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελεί ήδη μέρος του πλαισίου. Προσθέτει ότι ο Πρόεδρος είχε δύο φορές την ευκαιρία να καθορίσει μηδενικές αυξήσεις, όπως έκανε ο προκάτοχός του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των πολύ υψηλών αυξήσεων.

Ο κ. Λεβέντης αναφέρει ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο μπορεί να διευρυνθεί η εφαρμογή του πλαισίου, με σαφή κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο την προστασία των ενοικιαστών όσο και τις πραγματικές δαπάνες συντήρησης και αναβάθμισης των ακινήτων. «Στόχος δεν πρέπει να είναι η αποθάρρυνση των νέων επενδύσεων, αλλά η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ της εύλογης απόδοσης μιας επένδυσης και της ανάγκης προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων από υπέρμετρες αυξήσεις», σημειώνει ο ΠΑΣΙΚΑ, διευκρινίζοντας ότι η εισήγηση αυτή αποτελεί προσωπική θέση του γενικού γραμματέα και όχι θεσμική απόφαση του Συνδέσμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ