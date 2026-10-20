Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 2025 ανήλθε σε 4,8%, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών, που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.
Στο 4,8% αναθεωρήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025
Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2024 έχει αναθεωρηθεί σε 6,6% από 3,9%, το 2023 σε 6,0% από 3,6% και το 2022 σε 8,9% από 8,7%.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 σε πραγματικούς όρους παραμένει θετικός στο 4,8%, σε σύγκριση με 6,6% το 2024, 6,0% το 2023 και 8,9% το 2022. Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 5,6% σε σύγκριση με 9,5% το 2024, 11,6% το 2023 και 15,6% το 2022.
Όσον αφορά τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους με την μέθοδο παραγωγής, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Ενημέρωση και Επικοινωνία», «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και «Επαγγελματικές, Επιστημονικές Και Τεχνικές Δραστηριότητες».
Ρυθμός 3,3% το δεύτερο τρίμηνο
Παράλληλα, η Υπηρεσία ανακοίνωσε και επικαιροποιημένα στοιχεία για το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.
Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» και «Κατασκευές».
Αναθεώρηση στοιχείων και για 2022-2024
Επίσης, τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών έχουν αναθεωρηθεί για την περίοδο 2022–2024, προκειμένου να ενσωματωθούν συγκεκριμένες προσαρμογές καθώς και οι ετήσιες τακτικές αναθεωρήσεις.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για το 2024 έχει αναθεωρηθεί σε 6,6% από 3,9%, το 2023 σε 6,0% από 3,6% και το 2022 σε 8,9% από 8,7%.
Συγκεκριμένα, η συνολική αναθεώρηση που προέκυψε στους εθνικούς λογαριασμούς για τα έτη 2022-2024 αφορά:
· Ετήσιες τακτικές αναθεωρήσεις από επικαιροποιημένα στοιχεία πηγών και ολοκλήρωση της διαδικασίας ισοσκελισμού Πινάκων Προσφοράς & Χρήσης,
· Ενσωμάτωση στοιχείων μεγάλων επιχειρήσεων με σημαντικό κύκλο εργασιών και διασυνοριακές συναλλαγές, κατόπιν διεξοδικής εξέτασης της πραγματικής οικονομικής τους δραστηριότητας, της φύσης των συναλλαγών τους και της προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην κυπριακή οικονομία.
· Ενσωμάτωση των νοικοκυριών ως παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων.
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