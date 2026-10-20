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Οικονομία

Αυξημένη κατά 1,6% η απασχόληση και 2,1% οι ώρες εργασίας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 528.699 άτομα, εκ των οποίων 475.785 είναι υπάλληλοι και 52.914 αυτοαπασχολούμενοι

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 528.699 άτομα, εκ των οποίων 475.785 είναι υπάλληλοι και 52.914 αυτοαπασχολούμενοι, όπως δείχνουν επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η συνολική απασχόληση για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 1,6%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, των Κατασκευών και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπολογίζονται στις 248.439 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων , των Κατασκευών και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.

 

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