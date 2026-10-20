Αυξημένη κατά 1,6% η απασχόληση και 2,1% οι ώρες εργασίας

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η συνολική απασχόληση για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 1,6%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, των Κατασκευών και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπολογίζονται στις 248.439 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων , των Κατασκευών και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.