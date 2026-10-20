Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 528.699 άτομα, εκ των οποίων 475.785 είναι υπάλληλοι και 52.914 αυτοαπασχολούμενοι, όπως δείχνουν επικαιροποιημένα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.
Αυξημένη κατά 1,6% η απασχόληση και 2,1% οι ώρες εργασίας
Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 528.699 άτομα, εκ των οποίων 475.785 είναι υπάλληλοι και 52.914 αυτοαπασχολούμενοι
Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η συνολική απασχόληση για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 1,6%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, των Κατασκευών και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.
Ώρες Εργασίας
Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπολογίζονται στις 248.439 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων , των Κατασκευών και των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.
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