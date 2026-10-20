Η θετική πορεία των οικονομικών δεικτών, δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.
Μάκης Κεραυνός: Θετικοί οικονομικοί δείκτες, αλλά χωρίς περιθώρια εφησυχασμού
Σε ομιλία του στην εκδήλωση που διοργανώνει η Στατιστική Υπηρεσία με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Μέρας Στατιστικής με τίτλο «Ο ρόλος των επίσημων στατιστικών στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής, ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε στη σημερινή αναθεώρηση των στοιχείων για το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης για το 2025 στο 4,8%, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα ης κυπριακής οικονομίας και της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο της ομιλίας του, υπογράμμισε τη σημασία των στατιστικών δεδομένων, καθώς και τη σημαντικότητα να τα ερμηνεύουμε σωστά.
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