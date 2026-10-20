To Euronext Athens υποδέχθηκε την Capital Maritime Finance

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε η κ. Ειρήνη Μαρινάκη, χτυπώντας το παραδοσιακό κουδούνι.

O πρόεδρος της Capital, Γεράσιμος Καλογηράτος, χαρακτήρισε την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens ως ορόσημο για την Capital Maritime Finance και ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) ναυτιλιακής εταιρείας στην Αθήνα, η οποία συνοδεύτηκε από ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Σημείωσε ότι η Αθήνα ήδη αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ναυτιλιακό κέντρο και δεν χρειάζεται να αποδείξει τη θέση της στον κλάδο. Επίσης, τόνισε ότι η Capital Maritime Finance άντλησε κεφάλαια προσελκύοντας τόσο ιδιώτες επενδυτές όσο και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των μετόχων της.

«H σημερινή εισαγωγή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρή επιχειρηματική παράδοση, παγκόσμια παρουσία και σημαντικές επενδυτικές ανάγκες. Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στη γεφύρωση αυτής της δυναμικής με την κεφαλαιαγορά, δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης για ναυτιλιακές επιχειρήσεις και διευρύνοντας τις επιλογές των επενδυτών που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξή τους», τόνισε ο επιτελικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Σχέσεων με Εκδότριες στη Euronext Athens, Νίκος Κοσκολέτος.

«Η σημερινή εισαγωγή αποδεικνύει ότι η Αθήνα μπορεί να αποτελέσει μία ουσιαστική επιλογή για εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς και αναζητούν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, η ένταξή μας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητές μας, συνδέοντας την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα με μία ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και ένα μεγαλύτερο επενδυτικό δίκτυο», πρόσθεσε ο κ. Κοσκολέτος.

Τέλος, δήλωσε ότι «η ανταπόκριση των επενδυτών στη δημόσια προσφορά επιβεβαιώνει τη σημασία αυτής της επιλογής. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 1,086 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων των 250 εκατ. Η ισχυρή αυτή ζήτηση οδήγησε την εταιρεία στην αύξηση των αντληθέντων κεφαλαίων στα 300 εκατ. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στην εταιρεία, στην αναπτυξιακή στρατηγική της, αλλά και στις προοπτικές που μπορεί να προσφέρει η ελληνική κεφαλαιαγορά».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, υπογράμμισε ότι «εκπληρώνεται κάτι που θέλαμε για χρόνια, την είσοδο ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο. Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance θα λειτουργήσει ως θετικό μήνυμα για την προσέλκυση και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών». «Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και η ελληνική αγορά μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική πηγή κεφαλαίων για μεγάλες εταιρείες», συμπλήρωσε η κ. Λαζαράκου.

Σημειώνεται ότι εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Αθηνών 140.000.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τα 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Για τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%.

Η Capital Maritime Finance δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 1,8 δισ. δολαρίων για την απόκτηση 23 νέων containerships.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων έως το τέταρτο τρίμηνο του 2028, ο στόλος της αναμένεται να αυξηθεί από 13 σε 36 πλοία, μεταξύ των οποίων δέκα διπλού καυσίμου LNG.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα ανέρχονταν σε περίπου 3,9 δισ. δολάρια, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλώσεων 9,4 έτη. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο συμβάσεων που εξασφαλίζει σημαντική ορατότητα εσόδων και περιορίζει την έκθεση της εταιρείας στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.

Η διοίκηση έχει θέσει μη δεσμευτικό στόχο διανομής του 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με τριμηνιαία καταβολή μερισμάτων.

Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 122,85 εκατ. δολαρίων, EBITDA 89,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ