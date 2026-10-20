Καθοριστικός ρόλος της Artemis Credit Bureau στην εισαγωγή και εμπέδωση του ESG στην Κύπρο

Συστηματική προεργασία και παγκύπρια ενημέρωση

Η επιτυχία του εγχειρήματος δεν υπήρξε σύμπτωση, αλλά αποτέλεσμα μεθοδικής προεργασίας. Πριν ακόμα τη μεταφορά των ευρωπαϊκών απαιτήσεων σε τοπικό επίπεδο, η Artemis Credit Bureau προετοίμασε το έδαφος, διοργανώνοντας σειρά παγκύπριων ενημερωτικών δράσεων και παρουσιάσεων σε κυπριακές επιχειρήσεις και οικονομικούς φορείς. Στόχος ήταν να κατανοήσουν οι κυπριακές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, ότι τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) δεν αποτελούν μια τυπική υποχρέωση, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο ανταγωνιστικότητας, πρόσβασης σε χρηματοδότηση και βιωσιμότητας.

Η πλατφόρμα Synesgy ως διατραπεζικό σημείο αναφοράς

Μέσω της εισαγωγής της εξειδικευμένης πλατφόρμας αξιολόγησης ESG δεδομένων Synesgy, η Artemis Credit Bureau προσέφερε στην αγορά ένα ενιαίο, έγκυρο και διαφανές διατραπεζικό εργαλείο. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιολογούν το προφίλ βιωσιμότητάς τους, αλλά και την εφοδιαστική τους αλυσίδα, διευκολύνοντας παράλληλα τις τράπεζες στην αξιολόγηση των κινδύνων και στη διοχέτευση πράσινης χρηματοδότησης.

Ετήσιο Συνέδριο και Βραβεύσεις: Επιβράβευση των Ηγετών Βιωσιμότητας

Η προσπάθεια αυτή έχει πλέον μετουσιωθεί σε έναν ισχυρό θεσμό: το Ετήσιο Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Βιωσιμότητας της Artemis Credit Bureau και της ICAP CRIF, η οποία αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Artemis. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς εμπλουτίστηκε με ειδικές βραβεύσεις -Επικεφαλής Αλυσίδας Αξίας με τη διάκριση “Proud Partner for Sustainability”

Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν μια συμβολική αλλά ουσιαστική έμπρακτη επιβράβευση για τις επιχειρήσεις που πρωτοπορούν, ενσωματώνουν υπεύθυνες πρακτικές και ωθούν ολόκληρη την κυπριακή οικονομία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Μιλώντας για το θέμα ο Γενικός Διευθυντής της Artemis Credit Bureau, Γιάννης Τομασίδης τόνισε: «Η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία απαιτεί συνεργασία, εργαλεία και καθοδήγηση. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Artemis Credit Bureau απέδειξε ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του κυπριακού επιχειρείν. Με την διεθνή πλατφόρμα Synesgy, τις συνεχείς ενημερώσεις και πλέον τον θεσμό του ετήσιου συνεδρίου και των βραβεύσεων, συνεχίζουμε να ενισχύουμε το οικοσύστημα ESG στην Κύπρο, επιβραβεύοντας όσους δείχνουν τον δρόμο για το αύριο».

Με τη σειρά ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών, Μάριος Σκανδάλης σημείωσε: «Είμαστε περήφανοί για τον ρόλο της Artemis Credit Bureau, η οποία με το Synesgy βάζει την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα στον δρόμο της βιωσιμότητας υπό το τρίπτυχο του ESG. Με επιχειρησιακή αριστεία, πλάνο και υπομονή η Artemis έβαλε την κυπριακή οικονομία στην επόμενη μέρα με ένα εξαιρετικό διατραπεζικό έργο. Είμαστε περήφανοι και για τις τράπεζες οι οποίες δεν ακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο του ESG αλλά προληπτικά τις καθορίζουν, με τον ρόλο, τη δράση και τις πολιτικές τους, τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τα κριτήρια χρηματοδότησης της κυπριακής οικονομίας».