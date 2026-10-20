ΕΕ–Κίνα: Στο επίκεντρο η πράσινη ναυτιλία και οι θαλάσσιες αλυσίδες εφοδιασμού

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2026 στη Σαγκάη. Επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας ήταν ο Γιανγκ Χουασιόνγκ, Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Θαλάσσιων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών της Κίνας. Την αντιπροσωπεία της ΕΕ ηγήθηκε η Φωτεινή Ιωαννίδου, Διευθύντρια Θαλάσσιων Μεταφορών στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Κομισιόν.

Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος εκπρόσωποι της Κομισιόν, κρατών μελών της ΕΕ, αρμόδιων κινεζικών αρχών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που επηρεάζουν τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και επαναβεβαίωσαν τη σημασία του μηχανισμού ναυτιλιακού διαλόγου ΕΕ–Κίνας.

Οι συζητήσεις κάλυψαν την πράσινη ανάπτυξη της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας, τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά διεθνών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων, τις πολιτικές των δύο πλευρών για τη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, καθώς και την ανθεκτικότητα και την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων αλυσίδων εφοδιασμού μεταξύ ΕΕ και Κίνας.

Η ΕΕ και η Κίνα αναγνώρισαν επίσης τη σημασία της διατήρησης σταθερών και προβλέψιμων συνθηκών για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον διάλογο και τις ανταλλαγές απόψεων για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο να στηρίξουν ασφαλείς, αποδοτικές, ανθεκτικές και βιώσιμες διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ