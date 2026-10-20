Πρόβλημα στο Google Cloud «έριξε» υπηρεσίες της Revolut - Αλυσιδωτές διακοπές σε ιστότοπους μεγάλων οργανισμών

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, επικαλούμενο πληροφορίες του διεθνούς πρακτορείου Reuters, η δυσλειτουργία φαίνεται να συνδέεται με τεχνικά προβλήματα στις υπηρεσίες του Google Cloud.

Χρήστες της Revolut ανέφεραν ότι, κατά την προσπάθεια πρόσβασης στην εφαρμογή, εμφανιζόταν το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), καλώντας τους να επιχειρήσουν εκ νέου αργότερα.

Σύμφωνα με τη σελίδα ενημέρωσης της εταιρείας, σημαντικός αριθμός υπηρεσιών είχε τεθεί εκτός λειτουργίας ή παρουσίαζε περιορισμένη διαθεσιμότητα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οι πληρωμές με κάρτες και οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ.

Η Revolut επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσής της στην πλατφόρμα X ότι αντιμετωπίζει τεχνική βλάβη, η οποία επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες της. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότι τόσο τα χρήματα όσο και τα προσωπικά τους δεδομένα παραμένουν ασφαλή.

Από την πλευρά της, η Google γνωστοποίησε ότι οι μηχανικοί της διερευνούν πρόβλημα στο κέντρο δεδομένων europe-west2, το οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο.

Την ίδια ώρα, δυσκολίες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και στην εφαρμογή της ανακοίνωσε και η ING Germany. Η γερμανική τράπεζα απέδωσε τα προβλήματα σε τεχνική δυσλειτουργία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει σύνδεσή τους με το περιστατικό στο Google Cloud.

Μέχρι την αρχική δημοσίευση των πληροφοριών, η Revolut δεν είχε ανακοινώσει συγκεκριμένο χρόνο για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της.

Σύμφωνα με το Sky News, τα τεχνικά προβλήματα έχουν επηρεάσει σειρά μεγάλων υπηρεσιών και οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι Google, Revolut, Lloyds, HSBC, Rightmove, Royal Mail, Bank of Scotland, SiteGround, DPD, Sky, Halifax και NHS.

Αρκετές από τις τράπεζες αναγνώρισαν δημόσια ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και διακοπές στη λειτουργία των υπηρεσιών τους, ενημερώνοντας σχετικά τους πελάτες τους μέσω της πλατφόρμας X.