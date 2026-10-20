Κεραυνός: Στόχος η συγκράτηση των τιμών καυσίμων – Θα ζητήσει ευελιξία από την ΕΕ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Στατιστικής, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με μια πρώτη αξιολόγηση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, σημειώθηκε μείωση 5% σε ορισμένα βασικά προϊόντα.

Ερωτηθείς εάν η άνοδος των τιμών του πετρελαίου καθιστά αναγκαία την περαιτέρω στήριξη των πολιτών, καθώς οι αυξήσεις φαίνεται να εξουδετερώνουν τα υφιστάμενα μέτρα, ο Υπουργός είπε ότι οι διεθνείς συνθήκες δεν επιτρέπουν προσδοκίες για μεγάλες μειώσεις.

Ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται στο κέντρο τεσσάρων πολέμων, οι οποίοι «έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο παγκόσμιο θέμα ενεργειακής κρίσης». Η προσπάθεια, πρόσθεσε, πρέπει να είναι «να συγκρατήσουμε τις τιμές και να μην αναμένουμε κάθετες μειώσεις».

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και έχει θέσει παράλληλα το ζήτημα εξασφάλισης παρέκκλισης, ώστε να καταστεί δυνατή περαιτέρω μείωσή τους. Όπως εξήγησε, η εξασφάλιση παρέκκλισης δεν είναι εύκολη διαδικασία, παραπέμποντας στις σχετικές συζητήσεις που έγιναν σε επίπεδο αρχηγών κρατών.

Ο Υπουργός προτίθεται να επαναφέρει το θέμα στην επόμενη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα συμμετάσχει σε περίπου δύο εβδομάδες. «Πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, γιατί δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε μια μονολιθική πολιτική, η οποία να μη λαμβάνει υπόψη τις δεδομένες συγκυρίες και ειδικά αυτές που περνούμε σήμερα», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα θέσει το ζήτημα από κοινού με άλλους Υπουργούς Οικονομικών, όπως είχε γίνει και σε προηγούμενη συνεδρία.

Σε εφαρμογή τα μέτρα στήριξης

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κ. Κεραυνός είπε ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί μόλις αρχίζουν να εφαρμόζονται.

Ορισμένα τίθενται σε εφαρμογή την Τρίτη, ενώ άλλα χρειάζονται προηγουμένως έγκριση από τη Βουλή. Ο Υπουργός εκτίμησε ότι η ψήφισή τους θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Μετά την εφαρμογή και των υπόλοιπων μέτρων θα ακολουθήσει νέα αξιολόγηση, ενώ η παρακολούθηση των επιπτώσεων θα είναι συνεχής. «Νομίζω είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, πάντα στα μέτρα των δυνατοτήτων μας και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει, όπως είπε, να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Καμία νέα τοποθέτηση για τον GSI

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις γύρω από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), ο Υπουργός Οικονομικών απέφυγε να προβεί σε νέα τοποθέτηση. «Δεν έχω κανένα πρόσθετο σχόλιο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το θέμα αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες και κατά τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ