Η φορολογική έκπτωση για φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027, έπειτα από έγκριση της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλας Μιχαηλίδου.
Παρατείνεται έως τον Ιούνιο του 2027 η φορολογική έκπτωση για επενδύσεις σε καινοτόμες ΜμΕ
Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενέκρινε την παράταση του μέτρου, η οποία προϋποθέτει την ψήφιση νομοσχεδίου από τη Βουλή και τη δημοσίευση του νόμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Εφόρου, το τροποποιημένο μέτρο τέθηκε σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η παράταση της φορολογικής έκπτωσης έως τις 30 Ιουνίου 2027 θα ισχύσει μόνο εφόσον το νομοσχέδιο εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο σχετικός νόμος δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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