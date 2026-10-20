Παρατείνεται έως τον Ιούνιο του 2027 η φορολογική έκπτωση για επενδύσεις σε καινοτόμες ΜμΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Εφόρου, το τροποποιημένο μέτρο τέθηκε σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η παράταση της φορολογικής έκπτωσης έως τις 30 Ιουνίου 2027 θα ισχύσει μόνο εφόσον το νομοσχέδιο εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο σχετικός νόμος δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ