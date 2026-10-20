Σε ηλεκτρική βλάβη αποδίδει η Google τις διαταραχές σε ορισμένες υπηρεσίες του cloud που αντιμετώπισαν «υψηλά ποσοστά σφαλμάτων» και «περιστασιακές διακοπές λειτουργίας του δικτύου» στο ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων της εταιρείας στο Λονδίνο.
H Google αποδίδει σε ηλεκτρική βλάβη το black out σε Revolut και υπηρεσίες του cloud
Η ψηφιακή τράπεζα Revolut ανέφερε «διαταραχές» στην λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της και πηγή της εταιρείας τις απέδωσε σε βλάβη του Google Cloud
«Εξαιτίας ηλεκτρικού συμβάντος, υποστήκαμε βλάβη στην ζώνη europe-west2-b», εξηγεί η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία διευκρινίζοντας ότι προβλέπει «μερική» αποκατάσταση ορισμένων υπηρεσιών σύντομα.
Η ψηφιακή τράπεζα Revolut ανέφερε «διαταραχές» στην λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της και πηγή της εταιρείας τις απέδωσε σε βλάβη του Google Cloud.
Ο ιστότοπος Downdetector που καταγράφει τις ψηφιακές βλάβες ανακοίνωσε εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα που αφορούν τις τράπεζες Lloyds και HSBC, αλλά και το site ακινήτων Rightmove και την ταχυδρομική υπηρεσία Royal Mail.
ΕΚ/ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
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