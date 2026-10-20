H Google αποδίδει σε ηλεκτρική βλάβη το black out σε Revolut και υπηρεσίες του cloud

«Εξαιτίας ηλεκτρικού συμβάντος, υποστήκαμε βλάβη στην ζώνη europe-west2-b», εξηγεί η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία διευκρινίζοντας ότι προβλέπει «μερική» αποκατάσταση ορισμένων υπηρεσιών σύντομα.

Η ψηφιακή τράπεζα Revolut ανέφερε «διαταραχές» στην λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της και πηγή της εταιρείας τις απέδωσε σε βλάβη του Google Cloud.

Ο ιστότοπος Downdetector που καταγράφει τις ψηφιακές βλάβες ανακοίνωσε εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα που αφορούν τις τράπεζες Lloyds και HSBC, αλλά και το site ακινήτων Rightmove και την ταχυδρομική υπηρεσία Royal Mail.

ΕΚ/ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP