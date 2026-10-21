Ταμεία Προνοίας: Αυτόματη εγγραφή και δάνεια στο επίκεντρο της Τεχνικής Επιτροπής

Στη συνεδρία έγινε ενημέρωση για το ζήτημα των ταμείων προνοίας από τον Έφορο των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων Νίκο Κουλλαπή στην παρουσία του αναλογιστή του ILO Κώστα Σταυράκη.

Σημειώνεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι έπρεπε να υποβάλουν μέχρι χθες γραπτώς τις θέσεις τους για το ζήτημα της μεταρρύθμισης των ταμείων προνοίας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί. Από τη συνεδρία, απουσίαζαν στελέχη της ΣΕΚ λόγω άλλων υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», κατά τη συνεδρία συζητήθηκαν επιμέρους ζητήματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση των ταμείων προνοίας. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν είναι το ενδεχόμενο εφαρμογής συστήματος αυτόματης εγγραφής (auto-enrolment), ο εθελοντικός ή υποχρεωτικός χαρακτήρας συμμετοχής, η παροχή κινήτρων, η δημιουργία ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, οι μεταβατικές ρυθμίσεις και η διαχείριση των υφιστάμενων ταμείων ρονοίας.

Από πλευράς εργοδοτών, όπως μαθαίνουμε, αναφέρθηκε ότι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, θα πρέπει να εφαρμοστούν και στα υφιστάμενα ταμεία προνοίας και θα πρέπει να εξυπηρετούν τον βασικό στόχο της εξασφάλισης συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταξύ εφάπαξ καταβολής, μηνιαίας σύνταξης ή συνδυασμού των δύο. Τονίστηκε, ωστόσο, ότι ακόμη και στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το ποσό θα πρέπει να επιμερίζεται αναλογιστικά ως συνταξιοδοτικό εισόδημα και να συνυπολογίζεται κατά την αξιολόγηση της πρόσβασης σε κρατικές κοινωνικές παροχές, ακόμη και εάν ο δικαιούχος το έχει ήδη εξαντλήσει, ώστε να αποφεύγεται η μετακύλιση του κόστους στο κράτος.

Από πλευράς συντεχνιών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκφράστηκε έντονη αντίθεση σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα ταμεία προνοίας και στα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντάς το ως casus belli.

Περαιτέρω, συζητήθηκε το ζήτημα των δανείων από τα ταμεία προνοίας, τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν περίπου στο 10–12% των περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στη χορήγησή τους.

Η συζήτηση είχε προκαταρκτικό χαρακτήρα, χωρίς να ληφθούν οριστικές αποφάσεις επί των επιμέρους ζητημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τα ταμεία προνοίας και συντάξεων αντιστοιχούν περίπου στο 4% των συνολικών περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία ανέρχονται σε περίπου €4,9 δισ. Χωρίς τα ταμεία συντάξεων, το ποσοστό των δανείων ανέρχεται σε 10–12%. Σημειώνεται ότι τα ταμεία συντάξεων δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού.