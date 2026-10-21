Ο Δαμιανός στην Αίγυπτο εν μέσω αμφισβήτησης των όρων για το κοίτασμα «Αφροδίτη»

Ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, βρίσκεται στην Αίγυπτο για να εκφωνήσει την κεντρική ομιλία στο συνέδριο Mediterranean Offshore Conference, στην Αλεξάνδρεια, καθώς και για να πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και υψηλόβαθμα στελέχη ενεργειακών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, ο κ. Δαμιανός προσκλήθηκε στην Αλεξάνδρεια από τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Καρίμ Μπαντάουι. Οι δύο υπουργοί θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν στο...

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