Πτώση 0,18% για τον Γενικό Δείκτη στο ΧΑΚ

Απώλειες 0,17% κατέγραψε και ο δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 181,91 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €256.723.

Πτωτικά κινήθηκε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, με απώλειες 0,25%. Η Εναλλακτική Αγορά ενισχύθηκε κατά 0,16%, ενώ οι δείκτες των Ξενοδοχείων και των Επενδυτικών Εταιρειών παρέμειναν αμετάβλητοι.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €154.712 και τιμή κλεισίματος €10,28, σημειώνοντας πτώση 1,15%. Ακολούθησαν η Τσιμετοποιία Βασιλικού, με συναλλαγές €24.800 και κλείσιμο στα €6,20, με άνοδο 0,81%, και η Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων, με συναλλαγές €18.968 και κλείσιμο στα €1,38, με άνοδο 0,36%.

Στη συνέχεια βρέθηκαν η Demetra Holdings, με όγκο συναλλαγών €18.175 και τιμή κλεισίματος €1,355 χωρίς μεταβολή, και η Logicom, με συναλλαγές €12.856 και κλείσιμο στα €2,74, με άνοδο 1,48%.

Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, επτά κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές περιορίστηκαν σε 84.

Πηγή: ΚΥΠΕ