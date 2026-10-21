Τράπεζα Κύπρου: Ολοκλήρωσε την εξαγορά χαρτοφυλακίου €130 εκατ. δανείων και €440 εκατ. καταθέσεων από την CDB Bank

Σε ανακοίνωσή της προς το ΧΑΚ, η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως μετά την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων και τη λήψη όλων των απαιτούμενων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων.

Το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία και η περίμετρος της περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €130 εκατ. και καταθέσεις ύψους περίπου €440 εκατ.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 30 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή εκτελέστηκε σε συνήθεις επιχειρηματικούς όρους και είναι ευθυγραμμισμένη με τον στρατηγικό στόχο του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων καθώς και την ενίσχυση της πελατειακής του βάσης. Επίσης, σημειώνεται, επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα του Συγκροτήματος για αναζήτηση οργανικών και μη οργανικών ευκαιριών ανάπτυξης ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργεί αξία για τους μετόχους του.

Ανακοίνωση CDB Bank

Στη δική της ανακοίνωση στο ΧΑΚ, η CDB Bank αναφέρει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων με μικτή λογιστική αξία περίπου €130 εκατομμυρίων και καταθέσεις ύψους περίπου €440 εκατομμυρίων, με οποιοδήποτε ποσό εξισορρόπησης να διακανονίζεται σε μετρητά.

Με βάση τους συμφωνηθέντες όρους, η συνολική εκτιμώμενη έκπτωση στα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να μεταφερθούν είναι περίπου €2,8 εκατομμύρια.

Όπως τονίζεται, η συναλλαγή θεωρείται ένα κατάλληλο βήμα για την CDB, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών της CDB, συμπεριλαμβανομένων των καταθετών, των πιστωτών (συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων) και των μετόχων, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι αναγκαίες ρυθμίσεις με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εισηγμένων Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης Κατηγορίας 2) που δεν περιλαμβάνονται στη Συναλλαγή θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την CDB σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι δραστηριότητες της CDB θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.