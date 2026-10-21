Eurobank: Εξετάζει άνοιγμα γραφείου στο Τελ Αβίβ

Η προοπτική αυτή αναδείχθηκε στο 8ο Cyprus–Israel Business & Investment Summit, με την τράπεζα να επιβεβαιώνει τη στρατηγική της στόχευση για εμβάθυνση των επιχειρηματικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κύπρου ως σύγχρονου ευρωπαϊκού κέντρου επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδύσεων, αναδείχτηκαν στο 8ο Cyprus – Israel Business & Investment Summit, που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ με τη στήριξη της Eurobank.

Το Συνέδριο έφερε κοντά επιχειρηματίες, επενδυτές και θεσμικούς φορείς των δύο χωρών, σε μια περίοδο όπου οι διμερείς σχέσεις διευρύνονται σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, η τεχνολογία και η καινοτομία.

Εκ μέρους της Eurobank, παρευρέθηκε ο Deputy CEO Ανδρέας Πέτσας, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο Senior General Manager, Στέφανος Κασσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας των χωρών, υπογραμμίζοντας ότι αξιοποιώντας τα συμπληρωματικά τους πλεονεκτήματα, μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν επιχειρήσεις, επενδυτές και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στην αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που δημιουργούνται από την αυξανόμενη διασυνδεσιμότητα της περιοχής και πρωτοβουλίες όπως ο διάδρομος IMEC.

«Η επιχειρηματική σχέση μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, στηριζόμενη όχι μόνο στη γεωγραφική εγγύτητα των δύο χωρών αλλά και στους ισχυρούς οικονομικούς, εμπορικούς και θεσμικούς δεσμούς που τις συνδέουν. Οι συμπληρωματικές δυνάμεις των δύο οικονομιών δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για ακόμη στενότερη συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, ενώ η Κύπρος αποτελεί φυσική πύλη πρόσβασης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Κασσιανίδης επεσήμανε τη διεθνή παρουσία και τη στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου Eurobank, αναφέροντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Τελ Αβίβ, προς περαιτέρω ενίσχυση της δυνατότητας στήριξης ισραηλινών επιχειρήσεων και επενδυτών στις διεθνείς τους δραστηριότητες.

Ο κ. Παναγιώτης Χρυστοστόμου, Manager Banking Services & Representative Offices της Eurobank, έλαβε μέρος σε πάνελ συζήτησης για τον χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η χώρα στους τομείς της τραπεζικής και των επενδυτικών υπηρεσιών.

Όπως τόνισε, «ο ρόλος που διαδραματίζουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και οι τράπεζες της Κύπρου, ως σταθεροί και εύρωστοι συνεργάτες των ισραηλινών επιχειρήσεων και επενδυτών, είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχή εκμετάλλευση των προοπτικών που διανοίγονται από την επέκτασή τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των ευκαιριών στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού διαδρόμου που ενώνει την Ασία και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, μέσω Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Eurobank στήριξε τη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ κ. Κορνήλιος Κορνηλίου με αφορμή την 66η Επέτειο Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου και διεθνών επενδυτικών φορέων.