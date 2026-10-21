Κόστα: Συντονισμός στην ΕΕ για το ενεργειακό κόστος και μακροπρόθεσμες λύσεις

Ο κ. Κόστα ζήτησε άμεσα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και μακροπρόθεσμες λύσεις που θα περιορίσουν την εξάρτηση της ΕΕ από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Ανέφερε ότι, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το κόστος εισαγωγής ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 5 έως 6 δισ. ευρώ, χωρίς να αυξηθεί η παραγόμενη ενέργεια.

Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα βραχυπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης, ενώ σημείωσε ότι υπήρξε συντονισμένη αποδέσμευση 5 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι τα έκτακτα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν τα διαρθρωτικά προβλήματα. Έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών και πυρηνικής ενέργειας, καθώς και εκσυγχρονισμού των ηλεκτρικών δικτύων.

Αναφερόμενος στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις περνούν σε αποφασιστική φάση, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους. Η ΕΕ, πρόσθεσε, χρειάζεται φιλόδοξο προϋπολογισμό και νέους ίδιους πόρους για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις για την ασφάλεια, την οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της.

Για την Ουκρανία, ο κ. Κόστα ανέφερε ότι έχουν ήδη καταβληθεί σχεδόν 16 δισ. ευρώ μέσα στο έτος. Επιπλέον 17 δισ. ευρώ δημοσιονομικής στήριξης μπορούν να διατεθούν, εφόσον υλοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Επισήμανε επίσης ότι πρέπει να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το 2027 και επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και για διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Στο μεταναστευτικό, υποστήριξε ότι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική αποδίδει αποτελέσματα, αναφέροντας τη μείωση των παράτυπων διελεύσεων και την ανάγκη να ενισχυθούν οι επιστροφές. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την κατάρτιση πλαισίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στα εξωτερικά σύνορα, ιδίως σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης της μετανάστευσης.

Καταλήγοντας, ο κ. Κόστα τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέτει τους πόρους και την ενότητα ώστε να διαμορφώνει το μέλλον της και να μην περιορίζεται στην αντίδραση απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ