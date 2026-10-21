Μείωση έως 35% στα δέματα από τρίτες χώρες μετά τον δασμό των €3

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι παρατηρείται μείωση στον αριθμό των πακέτων σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, πριν από τον Ιούλιο. Αντίστοιχη εικόνα, ανέφερε, υπάρχει και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Σε πρόσφατη κοινή συνάντηση με τις ελληνικές τελωνειακές αρχές, αυτές επιβεβαίωσαν ότι καταγράφουν παρόμοια μείωση.

Πριν από την επιβολή του μέτρου δηλώνονταν κατά μέσο όρο ένα έως δύο είδη ανά δέμα. Μετά την εφαρμογή του, ο μέσος όρος έφτασε τα τέσσερα με πέντε δηλωμένα είδη ανά δέμα. Έτσι, όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντίνου, ο αριθμός των ειδών παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα: αν προηγουμένως έφταναν 100.000 δέματα τον μήνα, δηλώνονταν περίπου 100.000 έως 200.000 είδη, ενώ πλέον τα δηλωθέντα είδη ανέρχονται σε 400.000 έως 500.000, παρά τη μείωση των δεμάτων.

Ο προσωρινός δασμός αποφέρει περίπου €1 εκατ. έως €1,5 εκατ. τον μήνα, σύμφωνα με πρόχειρο υπολογισμό του Τμήματος. Ο κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι, λόγω των λογιστικών διαδικασιών, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν τα ποσά έχουν ήδη εισπραχθεί και καταλήξει στα ταμεία. Από τα έσοδα, το 75% επιστρέφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 25% παραμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το νέο τέλος των €2 δεν αποτελεί πρόσθετο δασμό, αλλά τέλος διεκπεραίωσης τελωνειακών ελέγχων, στο πλαίσιο της ευρύτερης τελωνειακής μεταρρύθμισης της ΕΕ και της υιοθέτησης του νέου Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Και τα δύο μέτρα αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εξ αποστάσεως πωλήσεις δεμάτων από τρίτες χώρες. Ο προσωρινός δασμός των €3 αφορά δέματα αξίας έως €150, ενώ το τέλος των €2 θα εφαρμόζεται σε όλα τα δέματα, ανεξαρτήτως αξίας, ανά κατηγορία εμπορεύματος.

Ο κ. Κωνσταντίνου συνέδεσε το νέο τέλος με την ανάγκη ενίσχυσης των τελωνειακών ελέγχων, οι οποίοι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση για τον εντοπισμό επικίνδυνων δεμάτων. Όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον ώρες εργασίας, ενδεχομένως περισσότερο προσωπικό και εξειδικευμένος εξοπλισμός, τόσο για τον εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων όσο και για την ανάλυση των δεδομένων στα ηλεκτρονικά συστήματα εισαγωγών. Πρόσθεσε ότι ενδέχεται να χρειαστεί και τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση των δεδομένων.

Ερωτηθείς αν υπάρχει επαρκές προσωπικό, ο εκπρόσωπος του Τμήματος απάντησε αρνητικά. Ανέφερε ότι προχωρούν σε νέες προσλήψεις και πρόσθετες ώρες εργασίας, ενώ το πρόσθετο κόστος καλύπτεται εν μέρει από το τέλος διαχείρισης.

Για δέματα αξίας έως €150, το τέλος των €2 θα προστίθεται στον προσωρινό δασμό των €3, με τη συνολική επιβάρυνση να ανέρχεται σε €5 ανά κατηγορία εμπορεύματος. Ο προσωρινός δασμός θα ισχύει για δύο χρόνια. Στη συνέχεια, με την υιοθέτηση του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος της ΕΕ, θα εφαρμόζεται δασμός βάσει του κοινού δασμολογίου, ως ποσοστό επί της αξίας και όχι ως χρέωση €3 ανά είδος εμπορεύματος.

Οι δύο χρεώσεις επιβάλλονται απευθείας στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες ενδέχεται να μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει το Τμήμα από την αγορά, οι καταναλωτές ενδεχομένως να έχουν περιορίσει τις αγορές τους, καθώς οι τιμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν αυξηθεί σε σχέση με προηγουμένως.

Ερωτηθείς αν αναμένεται νέα μείωση στα δέματα τον Νοέμβριο, ενόψει της Black Friday και των Χριστουγέννων, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι, αν συνεχιστεί η τάση των πρώτων τριών μηνών, ενδέχεται να καταγραφεί ο ίδιος ρυθμός μείωσης. Το Τμήμα Τελωνείων θα παρακολουθεί την εξέλιξη, καθώς από τον Οκτώβριο θα υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ