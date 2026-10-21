Άλμα 31% στις τιμές καυσίμων στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο – Στο 25% η άνοδος στην Κύπρο

Τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημείωσαν η Βουλγαρία (+42,2%), η Εσθονία (+40,6%) και η Λιθουανία (+40,2%), ενώ συνολικά 15 χώρες κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 30%. Αντίθετα , η χαμηλότερη αύξηση καταγράφηκε στην Ουγγαρία (+6,9%), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (+17,7%) και τη Σουηδία (+19,9%).

Η Κύπρος κατέγραψε ετήσια αύξηση 24,6% στις τιμές καυσίμων και λιπαντικών τον Σεπτέμβριο, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ αλλά αισθητά αυξημένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 9,9% τον Ιούλιο και στο 19,1% τον Αύγουστο, πριν ανέλθει στο 24,6% τον Σεπτέμβριο.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές του ντίζελ στην ΕΕ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 5,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο και οι τιμές της βενζίνης κατά 6,7%.

Τον προηγούμενο μήνα, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, οι τιμές του ντίζελ είχαν αυξηθεί κατά 8,3% και της βενζίνης κατά 3,3%.

Στην Κύπρο, η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 6,8% μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Αύξηση στις τιμές του ντίζελ καταγράφηκε συνολικά σε 26 χώρες της ΕΕ.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις στο ντίζελ σημειώθηκαν στη Σουηδία με 12,8%, στη Λετονία με 10,3% και στην Πολωνία με 9,7%. Οι μικρότερες καταγράφηκαν στην Ισπανία με 2,4%, στην Κροατία με 2,5% και στη Ρουμανία με 3,0%.

Στη βενζίνη, η Κύπρος κατέγραψε τη μικρότερη μηνιαία αύξηση μεταξύ των 26 χωρών της ΕΕ στις οποίες οι τιμές αυξήθηκαν με 3,8%. Ακολούθησαν η Ρουμανία με 4,2% και η Σλοβενία με 4,6%.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν στη Σουηδία με 13,8%, στην Πολωνία με 9,7% και στην Εσθονία με 9,5%.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ