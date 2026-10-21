Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Οι τιμές καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές ήταν αυξημένες κατά 31,4% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, έναντι αυξήσεων 23,8% τον Αύγουστο και 16,9% τον Ιούλιο. Σε 26 κράτη μέλη οι ετήσιες αυξήσεις ήταν υψηλότερες από εκείνες που καταγράφηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες.
Άλμα 31% στις τιμές καυσίμων στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο – Στο 25% η άνοδος στην Κύπρο
Η Κύπρος κατέγραψε ετήσια αύξηση 24,6% στις τιμές καυσίμων και λιπαντικών τον Σεπτέμβριο, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ αλλά αισθητά αυξημένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες
Τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημείωσαν η Βουλγαρία (+42,2%), η Εσθονία (+40,6%) και η Λιθουανία (+40,2%), ενώ συνολικά 15 χώρες κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 30%. Αντίθετα , η χαμηλότερη αύξηση καταγράφηκε στην Ουγγαρία (+6,9%), ακολουθούμενη από την Ιρλανδία (+17,7%) και τη Σουηδία (+19,9%).
Η Κύπρος κατέγραψε ετήσια αύξηση 24,6% στις τιμές καυσίμων και λιπαντικών τον Σεπτέμβριο, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ αλλά αισθητά αυξημένο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο η ετήσια αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 9,9% τον Ιούλιο και στο 19,1% τον Αύγουστο, πριν ανέλθει στο 24,6% τον Σεπτέμβριο.
Σε μηνιαία βάση, οι τιμές του ντίζελ στην ΕΕ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 5,9% σε σύγκριση με τον Αύγουστο και οι τιμές της βενζίνης κατά 6,7%.
Τον προηγούμενο μήνα, μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, οι τιμές του ντίζελ είχαν αυξηθεί κατά 8,3% και της βενζίνης κατά 3,3%.
Στην Κύπρο, η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 6,8% μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Αύξηση στις τιμές του ντίζελ καταγράφηκε συνολικά σε 26 χώρες της ΕΕ.
Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις στο ντίζελ σημειώθηκαν στη Σουηδία με 12,8%, στη Λετονία με 10,3% και στην Πολωνία με 9,7%. Οι μικρότερες καταγράφηκαν στην Ισπανία με 2,4%, στην Κροατία με 2,5% και στη Ρουμανία με 3,0%.
Στη βενζίνη, η Κύπρος κατέγραψε τη μικρότερη μηνιαία αύξηση μεταξύ των 26 χωρών της ΕΕ στις οποίες οι τιμές αυξήθηκαν με 3,8%. Ακολούθησαν η Ρουμανία με 4,2% και η Σλοβενία με 4,6%.
Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν στη Σουηδία με 13,8%, στην Πολωνία με 9,7% και στην Εσθονία με 9,5%.
Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ
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