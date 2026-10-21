Πλεόνασμα €1,36 δισ. και χρέος €20 δισ. το 2025

Η Υπηρεσία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το έτος 2025, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και επαληθευθεί στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα αποτελέσματα για το έτος 2025 καταδεικνύουν δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €1.360,2 εκατ. ή 3,6% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €20.053,2 εκατ. ή 52,3% στο ΑΕΠ.