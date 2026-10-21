Κερδίζει το στοίχημα η αγορά: Έσοδα €330 εκατ. με αύξηση 11%

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2026, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν στα €329.816.209, παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (€298.086.561).

Από το σύνολο των μεικτών εσόδων, €77.506.547 προήλθαν από τους αποδέκτες Κλάσης Α και €252.309.661 από τους αποδέκτες Κλάσης Β. Τα μεικτά έσοδα της Κλάσης Α παρουσίασαν αύξηση 5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και 2% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίστοιχα, η Κλάση Β συνέχισε την έντονα ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και 19% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Τα κέρδη των παικτών Κλάσης Α και Β διαμορφώθηκαν στα €282.933.919, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών, ύψους €222.098.789, αποδόθηκε στους παίκτες της Κλάσης Β.

Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι αποδοχές στοιχήματος Κλάσης Α και Β, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στα €46.882.290, σημειώνοντας άνοδο 24% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (€37.945.787). Συγκεκριμένα, οι αποδοχές της Κλάσης Α διαμορφώθηκαν στα €16.671.417, παρουσιάζοντας αύξηση 18%, ενώ οι αποδοχές της Κλάσης Β ανήλθαν στα €30.210.872, καταγράφοντας αύξηση 27% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων υποστατικών Κλάσης Α παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 461 υποστατικά παγκύπρια. Από αυτά, 162 λειτουργούν στη Λευκωσία, 134 στη Λεμεσό, 83 στη Λάρνακα, 46 στην Πάφο και 36 στην Αμμόχωστο. Παράλληλα, οι εργοδοτούμενοι στα αδειοδοτημένα υποστατικά ανήλθαν στους 1.584, παρουσιάζοντας αύξηση 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, οι ακυρώσεις και αποσύρσεις αδειών αυξήθηκαν κατά 167% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων αποδεκτών παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με 6 αποδέκτες Κλάσης Α και 13 αποδέκτες Κλάσης Β.

Στο επίκεντρο των ενεργειών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων παραμένει και η αντιμετώπιση της παράνομης στοιχηματικής δραστηριότητας, μέσω της φραγής μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η λίστα φραγής αριθμούσε συνολικά 22.660 ιστοσελίδες, με 245 νέες παράνομες ιστοσελίδες να προστίθενται σε αυτήν κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ο συνολικός αριθμός των ιστοσελίδων στη λίστα φραγής παρουσίασε αύξηση 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.