Σταθερό επιτόκιο, ξεκάθαρος προγραμματισμός για το νέο σας σπίτι

Σε ένα περιβάλλον όπου ο οικονομικός προγραμματισμός παίζει ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο, πολλοί αγοραστές αναζητούν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στις μηνιαίες τους υποχρεώσεις. Γι’ αυτό και η διάρκεια του σταθερού επιτοκίου αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία που εξετάζουν πριν προχωρήσουν στην απόκτηση κατοικίας.

Η αξία της επιλογής

Δεν έχουν όλοι οι δανειολήπτες τις ίδιες ανάγκες. Άλλοι επιθυμούν να «κλειδώσουν» τη δόση τους για λίγα χρόνια, ενώ άλλοι προτιμούν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα σταθερότητας.

Η Eurobank, μέσω του MyHome, δίνει τη δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου για τα πρώτα 3, 5 ή 10 χρόνια, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στον δικό του οικονομικό σχεδιασμό και στις προσωπικές του προτεραιότητες.

Παράλληλα, προσφέρονται επιλογές χρηματοδότησης για κύρια ή εξοχική κατοικία, καθώς και για ενεργειακά αποδοτικά και επενδυτικά ακίνητα, με δυνατότητα επιλογής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, ανάλογα με το προϊόν.

Καλύτερη εικόνα πριν από την τελική απόφαση

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα για όσους ξεκινούν να αναζητούν σπίτι είναι πόσο μπορούν να δανειστούν και ποια θα είναι η μηνιαία τους δόση.

Μέσα από το MyHome Guide, η διαδικασία οργανώνεται σε πέντε βήματα, βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν όλα τα στάδια της αγοράς κατοικίας. Παράλληλα, διαθέσιμα εργαλεία όπως ο υπολογιστής δόσης προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για το ποσό χρηματοδότησης και τις επιλογές που υπάρχουν.

Έτσι, ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει από νωρίς τι χρειάζεται να προετοιμάσει και ποια είναι τα επόμενα βήματα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ταχύτητα και προσωπική καθοδήγηση

Η τεχνολογία έχει απλοποιήσει σημαντικά τις τραπεζικές διαδικασίες, χωρίς όμως να μειώνει την αξία της ανθρώπινης εξυπηρέτησης όταν πρόκειται για μια τόσο σημαντική απόφαση.

Οι υφιστάμενοι πελάτες της Eurobank μπορούν να υποβάλουν αίτηση για στεγαστικό δάνειο μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και να λάβουν αρχική απάντηση εντός 24 ωρών.

Παράλληλα, οι εξειδικευμένοι Mortgage Advisors της Τράπεζας παρέχουν προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο, βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους. Μέσω της υπηρεσίας Book a Meeting, μπορούν να προγραμματίσουν συνάντηση είτε σε κατάστημα είτε διαδικτυακά.

Υποστήριξη που συνεχίζεται και μετά την αγορά

Η απόκτηση της κατοικίας είναι η αρχή μιας νέας καθημερινότητας και συχνά συνοδεύεται από επιπλέον ανάγκες και έξοδα.

Για δικαιούχους νέων στεγαστικών δανείων για κύρια κατοικία, η Eurobank προσφέρει, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, πρόσθετα οφέλη όπως περίοδο χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες για κατοικίες υπό ανέγερση και επιβράβευση έως €2.000 μέσω του προγράμματος My Home Rewards.

Ταυτόχρονα, παρέχονται δυνατότητες χρηματοδότησης για ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση ή οικιακό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.

Όταν η σταθερότητα συναντά την ευελιξία

Το MyHome της Eurobank συνδυάζει τη δυνατότητα επιλογής σταθερού επιτοκίου για 3, 5 ή 10 χρόνια, αρχική απάντηση εντός 24 ωρών, προσωπική καθοδήγηση από Mortgage Advisors, το MyHome Guide για προετοιμασία βήμα προς βήμα και επιβράβευση έως €2.000 μέσω του My Home Rewards. Για όσους σχεδιάζουν το επόμενο μεγάλο βήμα, η σωστή ενημέρωση και οι περισσότερες επιλογές μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μάθετε περισσότερα στο MyHome Guide της Eurobank.