Δημητρίου: Ο προϋπολογισμός δεν απαντά στις σημερινές προκλήσεις

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι κυρίαρχα οικονομικά προβλήματα είναι πλέον ο πληθωρισμός και το υψηλό κόστος ζωής, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους, όταν στο επίκεντρο βρίσκονταν η ανεργία, το δημόσιο χρέος και η οικονομική αστάθεια. Παρότι ο πληθωρισμός προκλήθηκε από το εξωτερικό περιβάλλον, είπε, η Κυβέρνηση δεν αξιολόγησε σωστά τις συνθήκες ούτε αναπροσάρμοσε την πολιτική της για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, τα βασικά προβλήματα των τελευταίων ετών είναι το κόστος των βασικών αγαθών, της ενέργειας —κυρίως των καυσίμων και του ηλεκτρισμού— και της στέγασης, καθώς και τα υψηλά επιτόκια. Ο συνδυασμός τους είναι πρωτοφανής, υποστήριξε, και απαιτεί διαφορετικό μείγμα πολιτικών. Τα προβλήματα, πρόσθεσε, δεν είναι παροδικά, ενώ ο επίμονος πληθωρισμός ενδέχεται να γίνει δομικό φαινόμενο τα επόμενα χρόνια.

Αναγνώρισε ότι άλλοι οικονομικοί δείκτες είναι θετικοί, με την οικονομική σταθερότητα να διατηρείται και τον ρυθμό ανάπτυξης να είναι ικανοποιητικός. Ωστόσο, σημείωσε ότι η ανάπτυξη από μόνη της δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και το στεγαστικό πρόβλημα ούτε διευκολύνει τη δημιουργία οικογένειας.

Η κ. Δημητρίου υποστήριξε ότι αντί για σωστή ιεράρχηση δαπανών, αναπτυξιακές επενδύσεις, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και στοχευμένη κοινωνική πολιτική, η Κυβέρνηση επέλεξε να αυξήσει τις ανελαστικές δαπάνες, να δώσει οριζόντιες αυξήσεις, να προχωρήσει σε προσλήψεις και να εφαρμόσει μη στοχευμένα μέτρα. Κατά την ίδια, σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων κατευθύνθηκε σε όσους έχουν μικρότερη ανάγκη, ενώ στηρίχθηκαν περισσότερο οι υψηλόμισθοι από τους χαμηλόμισθους.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που παρουσίασε ο ΔΗΣΥ είναι:

Περισσότερες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση του κράτους και στην ψηφιακή οικονομία, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να περιοριστεί το μέγεθος της κρατικής μηχανής, να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και να μειωθεί το κόστος της γραφειοκρατίας, καθώς και ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Επιτάχυνση αναπτυξιακών έργων και υποδομών, τα οποία, σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να μειώσουν το κόστος διαβίωσης, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και εισοδήματα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα. Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή τους στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της απώλειας εργατοωρών και της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και σε έργα δήμων και κοινοτήτων που, όπως είπε, έχουν μείνει πίσω. Επέκρινε την ακύρωση μεγάλων έργων ή την αργή εκτέλεσή τους.

Πραγματική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με τη συμπερίληψη των Ταμείων Προνοίας και ουσιαστικά κρατικά κίνητρα, ώστε να περιοριστούν αισθητά οι χαμηλές συντάξεις χωρίς να επιβαρύνεται η μεσαία τάξη. Η μεταρρύθμιση, ανέφερε, πρέπει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς να μεταφέρει το βάρος στους σημερινούς εργαζομένους.

Επενδύσεις για τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων μέσω μικρών και μεγάλων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, περισσότερων φωτοβολταϊκών με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας σε παλιά κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό.

Περισσότερες υποδομές φόρτισης και ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης, με έμφαση στις πολυμελείς οικογένειες και τις εταιρείες μεταφορών. Πρότεινε επίσης κίνητρα για απόσυρση παλαιών οχημάτων, ειδικά για εργαζομένους που μετακινούνται καθημερινά, επέκταση των σχολικών λεωφορείων στις πόλεις και μέτρα ενθάρρυνσης της τηλεργασίας για περιορισμό του κόστους μετακινήσεων και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Εφαρμογή οικογενειακού αφορολόγητου εισοδήματος, στοχευμένη φορολογική ελάφρυνση για οικογένειες μεσαίου εισοδήματος και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Στήριξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής, έλλειψη νερού άρδευσης και τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού. Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε σε έκτακτη εισοδηματική στήριξη και σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις για τη μείωση του μελλοντικού κόστους παραγωγής.

Καθολικό ολοήμερο σχολείο για τη μείωση των δαπανών των νοικοκυριών, βελτίωση του σχεδίου διδάκτρων για βρεφοκομικούς σταθμούς και περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στοχευμένη κοινωνική πολιτική, με ουσιαστική αύξηση του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, και στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων, μονογονεϊκών οικογενειών, ατόμων με αναπηρίες και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι οι προτεραιότητες του κόμματος αποτελούν συνεκτικό πρόγραμμα που μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη, να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα και να μειώσει το μόνιμο κόστος ζωής, όπως, κατά την ίδια, έκανε το ΓΕΣΥ. Τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ δεν ζητά συνεχή αύξηση δαπανών, αλλά καλύτερη κατανομή τους, και ότι οι προτάσεις του μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς περαιτέρω αύξηση των δαπανών, εφόσον συγκρατηθούν οι ανελαστικές δαπάνες.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση του ΔΗΣΥ στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό, η κ. Δημητρίου είπε ότι το κόμμα δεν διαφωνεί με τον πυρήνα του, αλλά με την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, η οποία, όπως υποστήριξε, πρέπει να ανταποκρίνεται τόσο στις σημερινές συνθήκες όσο και στις προκλήσεις που έρχονται. Χαρακτήρισε την ψήφιση του προϋπολογισμού ύψιστη νομοθετική πράξη και είπε ότι ο ΔΗΣΥ θα ενεργήσει με υπευθυνότητα.

Σε άλλη ερώτηση, αναφέρθηκε στην παρέμβαση της βουλεύτριας Σάβιας Ορφανίδου για την ιεράρχηση των κρατικών δαπανών, σε αντιδιαστολή με την αύξηση κατά 1.380 εκατ. ευρώ του κρατικού μισθολογίου την τελευταία πενταετία. Η κ. Δημητρίου διερωτήθηκε αν τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να διατεθούν ως ανακουφιστικά μέτρα στους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και αν όλες οι θέσεις που προτεραιοποιήθηκαν ήταν αναγκαίες σε περίοδο ακρίβειας και σύνθετων προκλήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ