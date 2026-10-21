Τέλος οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω» μετά την εξάντληση των κονδυλίων

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το ενδιαφέρον των δικαιούχων ήταν ιδιαίτερα αυξημένο και ο αρχικός προϋπολογισμός του Σχεδίου υπερκαλύφθηκε από την πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων.

Για τις ανάγκες του Σχεδίου εξασφαλίστηκε και διατέθηκε πρόσθετο κονδύλι €7,5 εκατομμυρίων, το οποίο προήλθε από εξοικονομήσεις προηγούμενων προκηρύξεων. Το Υπουργείο προχώρησε επίσης στην παραλαβή επιλαχουσών αιτήσεων, ώστε να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων και να διασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Ωστόσο, λόγω της αυξημένης ανταπόκρισης, υπερκαλύφθηκαν και οι πρόσθετες πιστώσεις του προϋπολογισμού. Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώθηκε λόγω της υπερκάλυψης και εξάντλησης των κονδυλίων, όπως προβλέπεται στους όρους του Σχεδίου και στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Η ανακοίνωση του Σχεδίου στις 15 Μαΐου 2026 είχε στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και τη διευκόλυνση της προετοιμασίας των ενδιαφερομένων, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να αρχίσουν να υλοποιούν τις επενδύσεις τους από την ημερομηνία αυτή.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του Υπουργείου αξιολογούνται με βάση τη σειρά υποβολής τους και σύμφωνα με τους όρους και τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Το Σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.» 2021–2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ