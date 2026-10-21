Στον αέρα το moneypedia.cy: Η νέα ψηφιακή πύλη χρηματοοικονομικής παιδείας

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δημιουργία του «moneypedia.cy» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και τη Χρηματοοικονομική Παιδεία στην Κύπρο και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της γνώσης. Για πρώτη φορά στην Κύπρο, προστίθεται, τίθεται σε λειτουργία μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη με αξιόπιστη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και εύκολα προσβάσιμη πληροφόρηση, που βοηθά κάθε πολίτη να ενημερώνεται και να λαμβάνει τεκμηριωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Από τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού και την αποταμίευση μέχρι τον δανεισμό, τις επενδύσεις, τις ασφαλίσεις και τις συντάξεις, το «moneypedia.cy» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν εύχρηστο και πρακτικό οδηγό για κάθε πολίτη, προσαρμοσμένο σε διαφορετικές ηλικίες και στάδια ζωής. Το περιεχόμενό του είναι διαθέσιμο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

απλές επεξηγήσεις βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών,

πρακτική καθοδήγηση για προϋπολογισμό, αποταμίευση, επενδύσεις, δάνεια, ασφαλίσεις και συντάξεις,

εργαλεία υπολογισμού για υποστήριξη αποφάσεων και εκπαιδευτικά βίντεο,

χρήσιμους οδηγούς και πρακτικό ενημερωτικό υλικό.

Η γνώση που ανήκει σε όλους

Το «moneypedia.cy» προσφέρει σε όλους δωρεάν πρόσβαση σε αξιόπιστη και πρακτική γνώση για χρηματοοικονομικά θέματα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή επιπέδου εξοικείωσης με αυτά.