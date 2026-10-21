Eurostat: Στο 3,3% του ΑΕΠ το πλεόνασμα της Κύπρου το β΄ τρίμηνο του 2026

Το πλεόνασμα είχε ανέλθει στο 3,8% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας τριμηνιαία μείωση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η Eurostat καταγράφει πλεόνασμα 4,5% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2024, 4,3% το τρίτο και 2,9% το τέταρτο τρίμηνο. Για το 2025, το πλεόνασμα ανήλθε σε 3,6% το πρώτο τρίμηνο, 3,3% το δεύτερο, 2,9% το τρίτο και 4,3% το τέταρτο.

Στο 48,5% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος

Το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης στην Κύπρο διαμορφώθηκε στα 19,203 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ποσό που αντιστοιχεί στο 48,5% του ΑΕΠ. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανερχόταν σε 20,034 δισ. ευρώ ή 51,5% του ΑΕΠ, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 είχε φτάσει τα 21,703 δισ. ευρώ ή 58,1% του ΑΕΠ.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το χρέος μειώθηκε κατά 3,0 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2026 και κατά 9,5 μονάδες σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Eurostat.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το εποχικά διορθωμένο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 3,5% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 3,1% το πρώτο τρίμηνο. Στη ζώνη του ευρώ, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 3,3%, έναντι 3,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα συνολικά έσοδα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αντιστοιχούσαν στο 46,8% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο, από 46,9% το πρώτο. Σε απόλυτους όρους, τα εποχικά διορθωμένα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 21 δισ. ευρώ, ωστόσο η άνοδος του ονομαστικού ΑΕΠ οδήγησε σε μικρή μείωση του ποσοστού τους.

Οι συνολικές δαπάνες στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν στο 50,1% του ΑΕΠ, από 50,0% το πρώτο τρίμηνο. Σε απόλυτους όρους, οι εποχικά διορθωμένες δαπάνες αυξήθηκαν κατά περίπου 28 δισ. ευρώ.

Στην ΕΕ, τα συνολικά δημόσια έσοδα διαμορφώθηκαν στο 46,3% του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 46,4% το πρώτο τρίμηνο, ενώ σε απόλυτους όρους αυξήθηκαν κατά περίπου 25 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ ανήλθαν στο 49,8% του ΑΕΠ, από 49,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε απόλυτους όρους αυξήθηκαν κατά περίπου 42 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ