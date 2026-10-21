Η είσοδος του ομίλου Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean στη Λευκωσία χαρακτηρίζεται από τον όμιλο ως ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεχή ανάπτυξη και επέκταση του χαρτοφυλακίου του σε Κύπρο και Ελλάδα. Το Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia ξεκίνησε την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2026, την εμπορική του λειτουργία.
Νέο ξενοδοχείο στη Λευκωσία - Άνοιξε το Leonardo Boutique Hotel Venetian
Το ξενοδοχείο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στην Παλιά Πόλη, την οδό Λήδρας, την Πλατεία Ελευθερίας, καθώς και στα σημαντικότερα εμπορικά και επιχειρηματικά σημεία της Λευκωσίας
Σε στρατηγική τοποθεσία, κοντά στα ιστορικά Ενετικά Τείχη, το ξενοδοχείο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στην Παλιά Πόλη, την οδό Λήδρας, την Πλατεία Ελευθερίας, καθώς και στα σημαντικότερα εμπορικά και επιχειρηματικά σημεία της πρωτεύουσας.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 71 δωμάτια και σουίτες, εστιατόρια, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με 24ωρη λειτουργία, δωρεάν πρόσβαση στο Wi-Fi, ιδιωτική αίθουσα συναντήσεων χωρητικότητας έως οκτώ ατόμων, κατάλληλη για επαγγελματικές συζητήσεις, μικρές παρουσιάσεις και συναντήσεις, καθώς επίσης και μια σειρά από υπηρεσίες που εξασφαλίζουν μια άνετη και απρόσκοπτη εμπειρία διαμονής.
Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του νέου ξενοδοχείου, ο Roni Aloni, Managing Director της Leonardo Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα, δήλωσε:
«Η έναρξη λειτουργίας του Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεχή ανάπτυξη και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας σε Κύπρο και Ελλάδα. Η είσοδός μας στην πρωτεύουσα μάς επιτρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία της Leonardo Hotels σε έναν προορισμό στρατηγικής σημασίας, προσφέροντας παράλληλα μια ξεχωριστή boutique εμπειρία φιλοξενίας που ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προσδοκίες των σύγχρονων ταξιδιωτών».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή φωτογραφίας: Leonardo Hotels
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