Καθημερινές πτήσεις Λάρνακα–Λονδίνο από την Cyprus Airways

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το νέο τακτικό δρομολόγιο θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέροντας σύνδεση όλο τον χρόνο.

Η Cyprus Airways αναφέρει ότι το Λονδίνο αποτελεί σημαντικό διεθνή επιχειρηματικό και τουριστικό προορισμό. Το αεροδρόμιο Stansted προσφέρει άμεση πρόσβαση στο κεντρικό, βόρειο και ανατολικό Λονδίνο, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Η καθημερινή σύνδεση, προσθέτει, παρέχει στους επιβάτες μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των ταξιδιών τους.

Η εταιρεία σημειώνει ότι το νέο δρομολόγιο εντάσσεται στην ανάπτυξη του διεθνούς δικτύου της και στη στρατηγική της για επέκταση των απευθείας πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cyprus Airways, Θάνος Πασχάλης, χαρακτήρισε την έναρξη του δρομολογίου σημαντικό ορόσημο και ανέφερε ότι αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας για ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί διαχρονικά μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για την Κύπρο, με υψηλή ζήτηση για ταξίδια αναψυχής, επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς. Με την έναρξη του νέου μας δρομολογίου τον Απρίλιο του 2027, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε στους επιβάτες περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία στις μετακινήσεις τους μεταξύ των δύο χωρών. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επιβάτες στις πτήσεις μας και να τους προσφέρουμε την άνεση, την αξιοπιστία και την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία που χαρακτηρίζουν την Cyprus Airways», ανέφερε.

Η ανακοίνωση του δρομολογίου προς το Λονδίνο ακολουθεί την πρόσφατη ενημέρωση για πτήσεις όλο τον χρόνο προς το Μόναχο (MUC) και τη Ρώμη (FCO), ενισχύοντας περαιτέρω το ευρωπαϊκό δίκτυο της εταιρείας.

Η Cyprus Airways πραγματοποιεί επίσης τακτικές πτήσεις προς και από το Παρίσι (CDG), το Μιλάνο (MXP), την Αθήνα (ATH) και το Ηράκλειο (HER), καθώς και εποχικές πτήσεις το καλοκαίρι προς τη Βαρκελώνη (BCN) και άλλους δημοφιλείς προορισμούς, μεταξύ των οποίων ελληνικά νησιά. Στη Μέση Ανατολή, εκτελεί όλο τον χρόνο τακτικές πτήσεις με υψηλή συχνότητα προς και από το Τελ Αβίβ (TLV), τη Βηρυτό (BEY) και το Ντουμπάι (DXB).

Πηγή: ΚΥΠΕ