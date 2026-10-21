Εγκρίθηκε στο ΕΚ η πρότασή του για προϋπολογισμό 2027 ύψους €194 δισ., ικανοποίηση Χατζηπαντέλα

Οι πιστώσεις πληρωμών ορίστηκαν στα €203,3 δισ. Το συνοδευτικό ψήφισμα, το οποίο αποτελεί τη διαπραγματευτική θέση του Κοινοβουλίου ενόψει των συνομιλιών με το Συμβούλιο, εγκρίθηκε με 400 ψήφους υπέρ, 189 κατά και 84 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν, μεταξύ άλλων, επιπλέον €96 εκατ. για το Erasmus+, €63 εκατ. για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», €50 εκατ. για το EU4Health και €80 εκατ. για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Προτείνουν επίσης ενίσχυση της γεωργίας, των ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών και της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.

Χατζηπαντέλας: Προτεραιότητα η Κύπρος και η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την ψηφοφορία, ο κ. Χατζηπαντέλας είπε ότι ικανοποιείται από την έγκριση των σχετικών τροπολογιών. Όπως σημείωσε, το Κοινοβούλιο επέλεξε να καλύψει συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες των ευρωπαϊκών θεσμών, αντί να ανατρέψει αδιακρίτως όλες τις προτεινόμενες περικοπές.

Υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει απαραίτητη και έδωσε έμφαση στη φυσική ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια, τις ασφαλείς επικοινωνίες, τις ψηφιακές υποδομές και την αναγκαία στελέχωση, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Ερωτηθείς για τη σημασία της ανάληψης του ρόλου του εισηγητή, δήλωσε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια που επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ως ο πρώτος Κύπριος ευρωβουλευτής που αναλαμβάνει, όπως ανέφερε, τον συγκεκριμένο ρόλο.

Διαβεβαίωσε ότι ζητήματα κυπριακού ενδιαφέροντος θα βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές του κατά τις διαπραγματεύσεις. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην αύξηση των κονδυλίων για την υγεία, στη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού σπάνιων παθήσεων, σε δομές για παιδιά με αυτισμό, στο Erasmus+, καθώς και στη χρηματοδότηση δράσεων για την ανεύρεση αγνοουμένων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για την Ουκρανία, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενημερώθηκε πως η ευρωπαϊκή στήριξη αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο αντιμετώπισης των συνεπειών του πολέμου. Παρομοίασε τις ανησυχίες των χωρών της Βαλτικής για τη Ρωσία με εκείνες της Κύπρου απέναντι στην Τουρκία, τονίζοντας ότι «στηρίζοντας την Ουκρανία, στηρίζουμε και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ουσάκοφς: Πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες

Ο γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2027, Νιλς Ουσάκοφς, από τη Λετονία και την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), ανέφερε ότι στόχος του Κοινοβουλίου είναι να εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση για την υγεία, την έρευνα, την κοινωνική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια και τις περιοχές στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ.

Ερωτηθείς για τις «κόκκινες γραμμές» στις διαπραγματεύσεις, είπε ότι υπάρχουν, αλλά δεν επιθυμεί να τις δημοσιοποιήσει πριν από τις συνομιλίες με το Συμβούλιο.

Σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2027 μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα προς το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η συμφωνία για τον νέο δημοσιονομικό κύκλο, πρόσθεσε, θα μπορούσε διαδικαστικά να αποτελέσει βάση για το 2028.

Επανέλαβε την πλήρη στήριξή του στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το κόστος της μη παροχής βοήθειας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο για την Ευρώπη.

Διαπραγματεύσεις από τις 3 Νοεμβρίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά η αποπληρωμή του χρέους του NextGenerationEU και το κόστος χρηματοδότησης του δανείου στήριξης της Ουκρανίας να καλυφθούν χωρίς περικοπές στα βασικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αναμένεται να αρχίσουν στις 3 Νοεμβρίου, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ