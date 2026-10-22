Την ελπίδα ότι τα νομοσχέδια για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα οδηγηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξέφρασε την Πέμπτη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, κατά τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.
Μουσιούττας: Ελπίδα να συζητηθεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο επόμενο Υπουργικό
Η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα. Αν αυτό καταστεί εφικτό, τα νομοσχέδια θα οδηγηθούν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.
Απαντώντας σε ερώτημα των κοινωνικών εταίρων για το πότε αναμένεται να κατατεθεί η μεταρρύθμιση στη Βουλή, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία αναμένεται να ολοκληρώσει τον νομοτεχνικό έλεγχο μέχρι τη Δευτέρα. Εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, είπε, η μεταρρύθμιση θα οδηγηθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας, προσθέτοντας ότι «τα τελευταία μέτρα είναι τα πιο δύσκολα». Όπως είπε, όλοι προσπαθούν να φέρουν τις απόψεις τους όσο το δυνατόν πιο κοντά.
Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι φαίνεται να διαμορφώνονται οι θέσεις των μερών στην Τεχνική Επιτροπή για τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας. Η συζήτηση αναμένεται να μεταφερθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.
Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ έχουν ήδη αποστείλει γραπτώς τις θέσεις τους, ανέφερε.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, είπε ότι και η ΣΕΚ αναμένεται να αποστείλει γραπτώς τις θέσεις της για το θέμα μέχρι το τέλος της ημέρας.
Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε ότι εκτιμά πως η ΠΕΟ θα αποστείλει τις δικές της θέσεις μέχρι τη Δευτέρα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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