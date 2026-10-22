Μουσιούττας: Ελπίδα να συζητηθεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο επόμενο Υπουργικό

Απαντώντας σε ερώτημα των κοινωνικών εταίρων για το πότε αναμένεται να κατατεθεί η μεταρρύθμιση στη Βουλή, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία αναμένεται να ολοκληρώσει τον νομοτεχνικό έλεγχο μέχρι τη Δευτέρα. Εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, είπε, η μεταρρύθμιση θα οδηγηθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία», ανέφερε ο κ. Μουσιούττας, προσθέτοντας ότι «τα τελευταία μέτρα είναι τα πιο δύσκολα». Όπως είπε, όλοι προσπαθούν να φέρουν τις απόψεις τους όσο το δυνατόν πιο κοντά.

Ο Υπουργός σημείωσε επίσης ότι φαίνεται να διαμορφώνονται οι θέσεις των μερών στην Τεχνική Επιτροπή για τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας. Η συζήτηση αναμένεται να μεταφερθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ έχουν ήδη αποστείλει γραπτώς τις θέσεις τους, ανέφερε.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, είπε ότι και η ΣΕΚ αναμένεται να αποστείλει γραπτώς τις θέσεις της για το θέμα μέχρι το τέλος της ημέρας.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ανέφερε ότι εκτιμά πως η ΠΕΟ θα αποστείλει τις δικές της θέσεις μέχρι τη Δευτέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ