Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου - Στα 111,62 δολάρια το Μπρεντ εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 2,55%, ή 2,4 δολάρια, στα 111,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,35%, στα 99,43 δολάρια το βαρέλι.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNBC, ενδεχόμενη συνέχιση της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές προσδοκίες, αυξάνοντας την πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων μακροπρόθεσμα και ασκώντας πιέσεις στην τιμή του χρυσού. Αυτό δήλωσε ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν την Πέμπτη μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθι στη Σαουδική Αραβία. Ως αποτέλεσμα, οι ΗΠΑ έδωσαν εντολή σε ορισμένους διπλωμάτες και μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στο Βασίλειο.

Το CNBC σημειώνει επίσης ότι, παρότι ο επίμονος πληθωρισμός, ο οποίος τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις υψηλές τιμές της ενέργειας, ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, τα στελέχη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται προς το παρόν να επιδείξουν υπομονή.

Οι επενδυτές αποδίδουν πιθανότητα μόλις 16% σε αύξηση των επιτοκίων από τη Fed κατά τη διήμερη συνεδρίαση στις 27 και 28 Οκτωβρίου, ενώ εκτιμούν σε ποσοστό 90% ότι θα υπάρξει αύξηση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Πηγή: ΚΥΠΕ