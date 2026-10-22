Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου: 864 διασυνοριακά παράπονα το 2025

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή άλλων κρατών-μελών, με σκοπό την επίτευξη εξωδικαστικών συμβιβασμών που να ικανοποιούν τα εμπλεκόμενα μέρη. Σε άλλους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών παραπέμφθηκε μόλις το 4,8% των υποθέσεων.

Το ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών από τις υπηρεσίες χειρισμού υποθέσεων του Κέντρου έφτασε το 95,24%. Η έκθεση χαρακτηρίζει το ποσοστό αυτό διαχρονικό επίτευγμα του Κέντρου.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου φιλοξενείται στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Παρέχει δωρεάν συμβουλές και πρακτική βοήθεια σε καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης, το 2025 συμμετείχαν περισσότερα από 1.114 παιδιά δημοτικών σχολείων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφαλείς Αγορές από το Διαδίκτυο». Λειτουργοί του Κέντρου έλαβαν επίσης μέρος σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, ενημερώνοντας το κοινό για τα δικαιώματα των καταναλωτών, με έμφαση στις αεροπορικές μεταφορές και τις ηλεκτρονικές αγορές.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Κέντρο συμμετείχε ακόμη σε έρευνες, διαβουλεύσεις και ερωτηματολόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρωπαϊκού δικτύου. Παρείχε τεκμηριωμένες απαντήσεις και συνέβαλε στην ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών στην ενιαία αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ