ΠΕΟ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αντώνη Νεοφύτου

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΕΟ αναφέρει ότι «ο Αντώνης Νεοφύτου αφιέρωσε το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής του στην υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας». Προσθέτει ότι υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές του συνδικαλιστικού κινήματος της ΠΕΟ, μέσα από τη συντεχνία της στους Ημικρατικούς και στους Δήμους, τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, της οποίας διετέλεσε Γενικός Γραμματέας για 22 χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθιέρωση και την ενδυνάμωσή της.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι ο Νεοφύτου ήταν μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ και συνέβαλε καθοριστικά στον ρόλο και τη φυσιογνωμία της ως ταξικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της Κύπρου. Ακόμη και μετά την αφυπηρέτησή του, το 2019, παρέμεινε στις γραμμές της ΠΕΟ, προσφέροντας από όποιο πόστο τού ζητήθηκε.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι, όπως στάθηκε στην πρώτη γραμμή των εργατικών και κοινωνικών αγώνων, έτσι αντιμετώπισε και τη δοκιμασία της περιπέτειας της υγείας του τα τελευταία χρόνια, «δυστυχώς όμως ήταν άνισος ο αγώνας».

«Αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη τον Αντώνη μας που συνέδεσε τη ζωή του με τους ανθρώπους της εργασίας, την ΠΕΟ και τη ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και το λαϊκό κίνημα της Κύπρου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στις 2.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί, με δαπάνη της ΠΕΟ, ως ένδειξη εκτίμησης και ελάχιστης τιμής στον εκλιπόντα. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη 1.00 μ.μ., ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καϊμακλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ