Τεχνητή νοημοσύνη στις επιχειρήσεις: από τον πειραματισμό στη δημιουργία αξίας

Η πρόκληση για τις κυπριακές επιχειρήσεις δεν είναι απλώς η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η μετατροπή της σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Panis.News σε συνεργασία με την GrantXpert Consulting και το Future Skills Hub του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, συγκέντρωσε στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και φοιτητές, οι οποίοι παρακολούθησαν παρουσιάσεις και πρακτικές επιδείξεις εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο.

Κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης ήταν ότι η αξιοποίηση της ΤΝ δεν εξαντλείται στην υιοθέτηση νέων εργαλείων, αλλά προϋποθέτει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και καλύτερη κατανόηση των πραγματικών αναγκών πελατών και αγοράς.

Η Δρ Σύλια Χατζηχριστοδούλου, ανοίγοντας την εκδήλωση, αναφέρθηκε στα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι επιχειρήσεις όταν επιχειρούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία πέρα από το στάδιο των δοκιμών. Όπως σημείωσε, η επιτυχής υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί ηγεσία, κουλτούρα συνεχούς μάθησης και διάθεση για εξερεύνηση νέων τρόπων εργασίας.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Σκουρίδης, ο οποίος συμμετείχε μέσω μαγνητοσκοπημένης συνέντευξης. Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγικότητα και να βοηθήσει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν περιορισμούς σε διαδικασίες και ανθρώπινο δυναμικό. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η εισαγωγή ενός chatbot ή η εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση εργαλείων παραγωγικής ΤΝ αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς απαιτούνται οργανωτικές αλλαγές και στρατηγικός σχεδιασμός για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της τεχνολογίας.

Η επικεφαλής του AI and Data Lab της Grant Thornton Cyprus, Μόνικα Οδυσσέως, εστίασε στη σημασία της κατανόησης του επιχειρηματικού προβλήματος πριν από την επιλογή μιας τεχνολογικής λύσης. Παρουσιάζοντας παραδείγματα από τη μηχανική μάθηση, τη βαθιά μάθηση και την παραγωγική ΤΝ, εξήγησε πώς οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε τομείς όπως η πρόβλεψη πωλήσεων, η τμηματοποίηση πελατών και η αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου. Όπως ανέφερε, η προσαρμοστικότητα αποτελεί πλέον βασική δεξιότητα για οργανισμούς και εργαζομένους.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Powersoft Computer Solutions, Γιώργος Μαλέκκος, παρουσίασε πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στο λιανεμπόριο. Εξήγησε πώς τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να αναλύουν δεδομένα πωλήσεων, καιρικές συνθήκες, διαδικτυακές αναζητήσεις και τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα ώστε να βελτιώνουν τη διαχείριση αποθεμάτων, την τιμολόγηση και την εξυπηρέτηση πελατών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η κεντρική ομιλία του συμβούλου στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης και καινοτομίας Πάρη Θωμά, ο οποίος κάλεσε τις επιχειρήσεις να εξετάσουν κατά πόσο τα σημερινά επιχειρηματικά τους μοντέλα θα παραμένουν ανταγωνιστικά έως το 2030. Υποστήριξε ότι η ΤΝ επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Κατά τη διάρκεια ζωντανής επίδειξης, παρουσίασε τις δυνατότητες των AI Agents, αναθέτοντας σε ψηφιακό βοηθό τη δημιουργία και δημοσίευση αγγελίας πώλησης ενός ρολογιού που φωτογραφήθηκε επιτόπου, δείχνοντας πώς η αυτοματοποίηση μπορεί να εκτελεί ολοένα και πιο σύνθετες εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν ότι