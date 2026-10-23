Με βαθιά θλίψη η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την απώλεια του Σάββα Ιωάννου, Διευθυντή Ψηφιακών Συστημάτων και Υποστήριξης, ο οποίος υπηρέτησε την Τράπεζα επί 30 χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή και ένα ξεχωριστό ανθρώπινο αποτύπωμα.
Η Εθνική Τράπεζα αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Σάββα Ιωάννου
Με βαθιά θλίψη η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την απώλεια του Σάββα Ιωάννου, Διευθυντή Ψηφιακών Συστημάτων και Υποστήριξης, ο οποίος υπηρέτησε την Τράπεζα επί 30 χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική επαγγελματική διαδρομή και ένα ξεχωριστό ανθρώπινο αποτύπωμα
Ο Σάββας Ιωάννου συνέδεσε την επαγγελματική του πορεία με την ιστορία και την εξέλιξη της Εθνικής Τράπεζας. Για τρεις δεκαετίες υπήρξε αναπόσπαστο μέλος της, με βαθιά γνώση του Οργανισμού και ουσιαστική παρουσία σε σημαντικές στιγμές της διαδρομής του, τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες εποχές.
Πέρα από τις γνώσεις, την εμπειρία και την επαγγελματική του επάρκεια, ο Σάββας ξεχώριζε για το ήθος, την ακεραιότητα, την εργατικότητα και την ανθρωπιά του. Άνθρωπος με υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνήσιο ενδιαφέρον για τους γύρω του, υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης και σταθερό στήριγμα για τους συναδέλφους του. Για πολλούς αποτέλεσε μέντορα και φίλο, κερδίζοντας την εκτίμηση και τον σεβασμό τους μέσα από την καθημερινή του παρουσία.
Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένεια της Εθνικής Τράπεζας. Η πολυετής προσφορά του, οι αξίες που τον χαρακτήριζαν και, πάνω από όλα, η ανθρωπιά του θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα, στη Μακεδονίτισσα.
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