Κεραυνός: Ευελιξία στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, με τη δημοσιονομική σταθερότητα ως προτεραιότητα

Χαιρετίζοντας το πρωί της Παρασκευής τις εργασίες του 17ου Limassol Economic Forum, ο κ. Κεραυνός μίλησε για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ταραχώδεις καιρούς. Όπως ανέφερε, ο κόσμος αλλάζει με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ώστε είναι δύσκολο όχι μόνο να προβλέψουμε τις εξελίξεις, αλλά συχνά και να τις ερμηνεύσουμε.

«Οι πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, οι γεωπολιτικές εντάσεις και μεταλλαγές, η απορρύθμιση του διεθνούς εμπορίου, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οι ενεργειακές προκλήσεις, η τεχνολογική επανάσταση και η κλιματική αλλαγή προδιαγράφουν ένα πρωτοφανές και πρωτόγνωρο πολύπλοκο διεθνές οικονομικό, αλλά και πολιτικό περιβάλλον», είπε.

Οι προκλήσεις αυτές, πρόσθεσε, δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένες ή προσωρινές, αλλά είναι πολυδιάστατες και συχνά αλληλοενισχύονται. Καμία χώρα, όσο ισχυρή και αν είναι, δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη της.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η ΕΕ δεν είναι και δεν πρέπει να είναι απλώς μια κοινή αγορά ή οικονομική ένωση, αλλά «μια κοινότητα αξιών, αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης».

«Σε περιόδους αβεβαιότητας, η ευρωπαϊκή συνεργασία αποδεικνύεται το σημαντικότερο εργαλείο για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και της κοινωνικής συνοχής», είπε. Μπροστά στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πρόσθεσε, «η ευρωπαϊκή απάντηση σαφώς δεν μπορεί να είναι η διεθνής απομόνωση».

Αντίθετα, η απάντηση πρέπει να βασίζεται σε διττή στρατηγική: αυτονομία από τη μια πλευρά και ανοιχτή οικονομία από την άλλη. Η στρατηγική αυτή, ανέφερε, πρέπει να ενισχύει τις ευρωπαϊκές δυνατότητες χωρίς να υπονομεύει το πολυμερές εμπορικό σύστημα, το οποίο υπήρξε θεμέλιο της ευρωπαϊκής ευημερίας.

Ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά «δύο όψεις της ίδιας στρατηγικής». Μια ανταγωνιστική οικονομία, είπε, είναι πιο ανθεκτική στις εξωτερικές κρίσεις, ενώ μια ανθεκτική οικονομία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιοτικές επενδύσεις.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, σημείωσε ότι η οικονομία της χώρας έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, ανέφερε, έχουν ενισχύσει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Παράλληλα, η τεχνολογική μετάβαση μεταμορφώνει τις οικονομίες με πρωτοφανή ταχύτητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η κυβερνοασφάλεια και οι νέες ψηφιακές υποδομές αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

«Επομένως, η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει περισσότερο στην καινοτομία, στην έρευνα και στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελούν καθοριστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση», είπε.

Η ΕΕ διαθέτει σημαντικές εσωτερικές δυνάμεις και δυνατότητες, ισχυρή πολιτιστική παράδοση, πανεπιστήμια υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσία, σημαντικά κεφάλαια που πρέπει να κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις, καθώς και ικανό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ανέφερε ο κ. Κεραυνός. Όλα αυτά, πρόσθεσε, πρέπει να αξιοποιηθούν συντονισμένα, στο πλαίσιο κοινού ευρωπαϊκού οράματος, με σαφή στρατηγική και αποτελεσματική ηγεσία.

Για τον σκοπό αυτό, είπε, απαιτούνται απλοποίηση των πολύπλοκων κανονισμών, μείωση της γραφειοκρατίας και ενσωμάτωση μηχανισμών ευελιξίας στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, με βάση την οικονομική συγκυρία.

Ταυτόχρονα, η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να παραμείνει το κύριο και αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο και στόχος της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Η ευελιξία και η προσήλωση στη δημοσιονομική σταθερότητα δεν αλληλοαναιρούνται, ανέφερε. Αντίθετα, «η ανελαστικότητα και η μονολιθικότητα, χωρίς να σταθμίζονται οι οικονομικές συγκυρίες κάθε περιόδου, ενδέχεται να υπονομεύουν την ίδια τη σταθερότητα που επιδιώκουν να διασφαλίσουν». Οι σημερινές εξελίξεις σε ευρωπαϊκές χώρες, πρόσθεσε, καταδεικνύουν τις συνέπειες της διατάραξης της οικονομικής σταθερότητας.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στη συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια και ότι, παρά το μικρό της μέγεθος, έχει αποδείξει πως μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών και στην προώθηση κοινών λύσεων.

Υπενθύμισε την προώθηση μεγάλου αριθμού νομοθετημάτων και πρωτοβουλιών προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη μέσω της κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, ενώ σημείωσε ότι η γεωγραφική θέση της Κύπρου προσδίδει στη χώρα ιδιαίτερη στρατηγική σημασία.

«Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η χώρα συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της σταθερότητας, του διαλόγου και της περιφερειακής συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της συνδεσιμότητας, της ασφάλειας και των επενδύσεων.

Η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει βασική προτεραιότητα για την ΕΕ, είπε ακόμη. Η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών εφοδιασμού, η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και η ανάπτυξη διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών αποτελούν κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους, στους οποίους η Κύπρος επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά και ενεργά.

Η σημερινή συγκυρία, ανέφερε ο κ. Κεραυνός, απαιτεί υπευθυνότητα, διορατικότητα και συλλογική δράση, καθώς οι προκλήσεις υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και χρειάζονται κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Η Ευρώπη διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα: ισχυρούς θεσμούς, ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, τεχνογνωσία και, πάνω απ’ όλα, δημοκρατικές αξίες που αποτελούν θεμέλιο της ταυτότητάς της.

Το ζητούμενο, πρόσθεσε, είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα πλεονεκτήματα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και με ρυθμούς που να μην ακολουθούν απλώς τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη δεν θα συνοδεύεται από διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ανοικτό χαρακτήρα της οικονομίας μας και τη δέσμευσή μας στο ελεύθερο διεθνές εμπόριο και τη διεθνή συνεργασία», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στην κοινή ευρωπαϊκή αποστολή.

Μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την υλοποίηση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, μπορούμε όχι μόνο να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις σημερινές προκλήσεις, αλλά και να οικοδομήσουμε ένα μέλλον πιο ανθεκτικό, πιο ανταγωνιστικό και με μεγαλύτερη ευημερία για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, κατέληξε στον χαιρετισμό του ο κ. Κεραυνός.

Πηγή: ΚΥΠΕ