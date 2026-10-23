Ευρωζώνη: Επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για την ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 51,9 μονάδες, από 53,1 τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση από τον Ιούνιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν η τιμή του να περιοριστεί στις 52,7 μονάδες. Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Ο δείκτης PMI για τις υπηρεσίες υποχώρησε στις 51,7 μονάδες από τις 53,0 μονάδες του Σεπτεμβρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών. Οι αναλυτές της έρευνας του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 52,5 μονάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ