Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε τον Οκτώβριο, καθώς αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος και η Γαλλία επέστρεψε σε συρρίκνωση, υπό το βάρος πολιτικών και οικονομικών πιέσεων. Αυτό προκύπτει από έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.
Ευρωζώνη: Επιβράδυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο
Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 51,9 μονάδες, ενώ ο δείκτης υπηρεσιών έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.
Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για την ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 51,9 μονάδες, από 53,1 τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση από τον Ιούνιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν η τιμή του να περιοριστεί στις 52,7 μονάδες. Το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.
Ο δείκτης PMI για τις υπηρεσίες υποχώρησε στις 51,7 μονάδες από τις 53,0 μονάδες του Σεπτεμβρίου, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών. Οι αναλυτές της έρευνας του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στις 52,5 μονάδες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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