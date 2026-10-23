Η ανταπόκριση του κόσμου καθοριστική για την ανασύσταση του Συνεργατισμού

«Όλα θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση του κόσμου, τουλάχιστον για να μπορέσει να αρχίσει αυτή η προσπάθεια και να μετεξελιχθεί στο μέλλον», ανέφερε κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία εξέτασε τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας για το 2027. Απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Ανδρέα Πασιουρτίδη σχετικά με την επανίδρυση του Συνεργατισμού και τη συμμετοχή της Υπηρεσίας.

Ο κ. Πρωτοπαπάς εξήγησε ότι, βάσει της νομοθεσίας, ο αρμόδιος υπουργός και ο Έφορος δεν έχουν πλέον αρμοδιότητα για τις τραπεζικές εργασίες πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως για την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Μετά τα γεγονότα του 2013, οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και, μέσω αυτής, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η Υπηρεσία, πρόσθεσε, δεν έχει αρμοδιότητα να αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι, ωστόσο, βάσει νόμου, αρμόδια για την προώθηση του Συνεργατισμού στην Κύπρο και έχει στηρίξει την πρωτοβουλία για την ανασύστασή του.

Όπως είπε, η Υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις με όσους ενδιαφέρονται για την προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τους έχει κατευθύνει σε έγκυρους οργανισμούς για τη διενέργεια μελετών και τους έχει υποδείξει να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Τράπεζα, ως αρμόδια αρχή για ενδεχόμενη αδειοδότηση νέου συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος. Επικοινωνία έγινε επίσης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενέκρινε την έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου για δημόσια πρόσκληση προς το κοινό.

«Μιλάμε για μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια. Ο παλιός Συνεργατισμός δεν μπορεί να υπάρξει ξανά υπό τη μορφή που άρχισε και διατηρούσε την ύπαρξή του», ανέφερε ο Έφορος, σημειώνοντας ότι τότε δεν υπήρχαν απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων. Πρόσθεσε ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή Συνεργατισμού πρέπει να υπάρχει ανάγκη, την οποία, όπως είπε, διαπιστώνει στον συγκεκριμένο τομέα. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, όμως, υπάρχει η ιδιαίτερη πρόκληση της εξεύρεσης σημαντικών ιδίων κεφαλαίων.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ανέφερε ότι τα κεφάλαια που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα η εταιρεία η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία προέρχονται από συνεργατικές εταιρείες του μη πιστωτικού τομέα, που απέκτησαν μετοχές της. Πρόκειται για σημαντικό κόστος για τις εταιρείες αυτές, οι οποίες χρειάζονται έγκριση της Υπηρεσίας για να επενδύσουν· η έγκριση, όπως αναφέρθηκε, παρέχεται.

Στη συνεδρία συζητήθηκαν και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, έπειτα από ερώτηση του κ. Πασιουρτίδη για το ενδιαφέρον ίδρυσής τους. Ο κ. Πρωτοπαπάς είπε ότι η Υπηρεσία καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ακόμη μεγάλο. Έχουν εγγραφεί τρεις κοινωνικές επιχειρήσεις: δύο γενικού σκοπού και μία επιχείρηση ένταξης, η οποία έχει ως κύριο σκοπό την απασχόληση ατόμων με αυτισμό στην καφετέρια True Heart Café. Τη χαρακτήρισε κοινωνική επιχείρηση ένταξης που εργοδοτεί νέους με αυτισμό.

Υπάρχουν επίσης δύο αιτήσεις υπό εξέταση και άλλες δύο εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων. Ως ένα από τα εμπόδια εγγραφής, ο Έφορος ανέφερε την πρόνοια του νόμου που απαιτεί να μεταφέρεται στα μη διατεθειμένα αποθεματικά το 80% των καθαρών κερδών. Η Υπηρεσία έχει ετοιμάσει νομοσχέδιο, ώστε το ποσοστό να μειωθεί τουλάχιστον στο 50%. Παράλληλα, δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αιτήματα ενημέρωσης για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΕΛΑΜ Μάριου Πελεκάνου για το ενδεχόμενο συνεργατικών εταιρειών που θα προωθούν από κοινού τα προϊόντα παραγωγών, ο κ. Πρωτοπαπάς αναφέρθηκε στις Συνεργατικές Εταιρείες Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων (ΣΕΔΙΓΕΠ), οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Όπως είπε, 150 παραγωγοί μπορούν να συνενωθούν και να δημιουργήσουν εταιρεία, ενώ ο ισχύων νόμος απαιτεί τη συνεργασία 12 ατόμων για την υποβολή αίτησης.

Νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό νομική επεξεργασία από τη Νομική Υπηρεσία προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής νομικών προσώπων στις συνεργατικές εταιρείες και τη μείωση από 12 σε 5 του απαιτούμενου αριθμού ατόμων για την υποβολή αίτησης. Ο κ. Πρωτοπαπάς ανέφερε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργατικές εταιρείες που πηγαίνουν πολύ καλά.

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το 2027 προβλέπει δαπάνες ύψους 3,07 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την έναρξη της συνεδρίας, ο Έφορος ανέφερε ότι η Υπηρεσία είναι αρμόδια για τις συνεργατικές εταιρείες, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Από το συνολικό ποσό, 1,22 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μισθοδοσία 17 υπαλλήλων που οργανικά υπάγονται στην Υπηρεσία, αλλά υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης σχέδιο χορηγιών ύψους 300.000 ευρώ για κοινωνικές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ