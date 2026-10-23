Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι δείκτες του ΧΑΚ

Ο Γενικός Δείκτης ΧΑΚ διαμορφώθηκε στις 304,110 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,870%. Ο FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,670 μονάδες, με μείωση 0,880%.

Οι υπόλοιποι δείκτες κατέγραψαν τις ακόλουθες τιμές και ποσοστιαίες μεταβολές:

Δείκτης Κύριας Αγοράς: 235,870 μονάδες, με πτώση 0,730%.

Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών: 2.636,160 μονάδες, με πτώση 0,720%.

Δείκτης Ξενοδοχείων: 1.973,510 μονάδες, με πτώση 0,980%.

Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς: 2.109,670 μονάδες, με πτώση 1,420%.

Οι ποσοστιαίες μεταβολές αφορούν την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση. Οι βάσεις των δεικτών είναι 5.000 για τον FTSEMed και 1.000 για τους άλλους δείκτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ