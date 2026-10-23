Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι δείκτες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στη χρηματιστηριακή συνάντηση της 23ης Οκτωβρίου 2026. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα €314.077,51.
Πτωτικά κινήθηκαν όλοι οι δείκτες του ΧΑΚ
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 304,110 μονάδες, με πτώση 0,870%. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα €314.077,51.
Ο Γενικός Δείκτης ΧΑΚ διαμορφώθηκε στις 304,110 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,870%. Ο FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,670 μονάδες, με μείωση 0,880%.
Οι υπόλοιποι δείκτες κατέγραψαν τις ακόλουθες τιμές και ποσοστιαίες μεταβολές:
- Δείκτης Κύριας Αγοράς: 235,870 μονάδες, με πτώση 0,730%.
- Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών: 2.636,160 μονάδες, με πτώση 0,720%.
- Δείκτης Ξενοδοχείων: 1.973,510 μονάδες, με πτώση 0,980%.
- Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς: 2.109,670 μονάδες, με πτώση 1,420%.
Οι ποσοστιαίες μεταβολές αφορούν την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση. Οι βάσεις των δεικτών είναι 5.000 για τον FTSEMed και 1.000 για τους άλλους δείκτες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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