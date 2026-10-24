Μήνυμα ΕΤΕΚ μετά την έκθεση της Ελεγκτικής: Όχι αδειοδότηση αυθαιρέτων εκ των υστέρων

Τη θέση ότι δεν θα πρέπει να αποφασίζεται η εκ των υστέρων αδειοδότηση αυθαίρετων αναπτύξεων, διατυπώνει ο πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κωνσταντίνος Κωνσταντή, με αφορμή τα ευρήματα της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ). Σε δηλώσεις στον «Π», ανέφερε ότι το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων αποτελεί έναν θεσμό με θετικά χαρακτηριστικά, καθώς ενισχύει τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα μέσω των δημόσιων ακροάσεων που πραγματοποιεί, της δημοσιοποίησης των διαδικασιών του και της πρόσκλησης προς τα αρμόδια τμήματα να καταθέτουν τις απόψεις τους. «Θα πρέπει, ωστόσο, να υ...

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