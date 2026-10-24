Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών σχετικά με την πόντιση καλωδίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο «Αμπέιγ Μαρανγκό» (Abeille Marengo) αναχώρησε από το λιμάνι της Νάπολης με προορισμό το Ηράκλειο, όπου αναμένεται να φτάσει την Τρίτη 27/10.
GSI: Στην Κρήτη το γαλλικό ερευνητικό πλοίο - Αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η NAVTEX για τις έρευνες
Το ερευνητικό πλοίο «Αμπέιγ Μαρανγκό» απέπλευσε από τη Νάπολη με προορισμό το Ηράκλειο, ενώ η NAVTEX για τις έρευνες μεταξύ Κρήτης και Κύπρου αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου.
Η Nexans, ανάδοχος εταιρεία του πλοίου, έχει ζητήσει άδεια για υποθαλάσσιες ωκεανογραφικές και βυθομετρικές έρευνες μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, με στόχο την προώθηση του καλωδίου GSI.
Μετά την άφιξή του στο Ηράκλειο και την ολοκλήρωση των προετοιμασιών, το πλοίο θα περιμένει την έκδοση της NAVTEX για να αρχίσουν οι έρευνες. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η NAVTEX αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Νοεμβρίου.
Το απόγευμα της Παρασκευής αναχώρησε επίσης από το Ηράκλειο το ερευνητικό πλοίο KOBI RUEGG. Θα ξεκινήσει έρευνες περίπου στην ίδια περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, για την πόντιση του άλλου καλωδίου τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ελλάδας. Για το συγκεκριμένο καλώδιο, ο σταθμός του Ηρακλείου έχει εκδώσει NAVTEX με ισχύ από τις 23 έως τις 30 Οκτωβρίου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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