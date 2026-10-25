Την ανάγκη να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καθυστερήσεις, το έργο του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.
Χατζηχαραλάμπους: Καμία καθυστέρηση στο έργο λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας
Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ζητά διευκρινίσεις για το ζήτημα που προέκυψε και επιμένει στην τήρηση των αποφάσεων και των χρονοδιαγραμμάτων.
Σε δήλωσή του, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη δέσμευση της Υπουργού Μεταφορών ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει καταρτιστεί, ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι αναμένει περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διευθετήθηκε το ζήτημα που προέκυψε.
Όπως σημείωσε, πρέπει να αποσαφηνιστεί πώς ξεπεράστηκε ένα ζήτημα που πριν από λίγες ημέρες φαινόταν δύσκολο και ενδεχομένως να αποτελούσε σοβαρό εμπόδιο για την υλοποίηση του έργου. Αυτό, πρόσθεσε, είναι αναγκαίο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των πολιτικών αποφάσεων και των χρονοδιαγραμμάτων.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, για κανέναν λόγο, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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