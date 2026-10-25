Μουσιούττας για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: «Αμετάθετος στόχος η εφαρμογή της από 1η Ιανουαρίου» - Εντός ημερών στη Βουλή

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στα Λατσιά, στο περιθώριο του εθνικού μνημοσύνου των δολοφονηθέντων κατά την τουρκική εισβολή και της δέησης για ανεύρεση των αγνοουμένων της Κοινότητας Παλαικύθρου, ο κ. Μουσιούττας εκτίμησε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί. Όπως είπε, προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί εντός των ημερών ο νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία, ώστε το νομοσχέδιο να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως μετά στη Βουλή.

Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και λίγο πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δίαυλοι παραμένουν ανοικτοί για συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους και στη συνέχεια με τα κόμματα, με στόχο την εξεύρεση των καταλληλότερων λύσεων.

Ο υπουργός τόνισε ότι αμετάβλητη προτεραιότητα είναι η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και των δημόσιων οικονομικών. Με τη μεταρρύθμιση, έπειτα από 50 χρόνια, αυξάνονται οι συντάξεις και τα επιδόματα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη ζωή από τη σημερινή, ενώ προβλέπεται μείωση στο 12%.

Παράλληλα, θα παρέχονται πιστώσεις σε ομάδες του πληθυσμού που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να εργαστούν ή αναγκάζονται να διακόψουν την εργασία τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται μητέρες που φροντίζουν τα παιδιά τους, άτομα με αναπηρία, άτυποι φροντιστές, φοιτητές που επιστρέφουν από τις σπουδές τους και μαθητές που ολοκληρώνουν το σχολείο και αναζητούν εργασία.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρθηκε επίσης σε μικρότερες αλλαγές που, όπως είπε, δεν είχαν αντιμετωπιστεί για χρόνια. Μεταξύ άλλων, διευκολύνονται οι μητέρες στην εξασφάλιση του επιδόματος μητρότητας, καθώς, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 15% δεν το λαμβάνει. Είπε ακόμη ότι στόχος είναι ο καθένας να παίρνει τη σύνταξή του όταν πρέπει και να διατηρεί το δικαίωμά του ακόμη και σε περίπτωση καθυστέρησης, κάτι που δεν επιτρέπει σήμερα η νομοθεσία.

Εντατικοποιείται, πρόσθεσε, ο διάλογος για τον δεύτερο πυλώνα και τα ταμεία προνοίας. Η συζήτηση στην τεχνική επιτροπή αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ την Πέμπτη θα αρχίσει η συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Οι απόψεις όλων των πλευρών αναμένεται να υποβληθούν έως τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα ζητήσει από τους κοινωνικούς εταίρους μια «μεσολαβητική – να το πω χαριτολογώντας – πρόταση», ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει σημείο σύγκλισης. Ο υπουργός χαρακτήρισε αναγκαία την πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς τα ταμεία προνοίας αποτελούν μηνιαίο συμπλήρωμα της σύνταξης.

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε την προσδοκία ότι το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στη Βουλή εντός των ημερών. «Αμετάθετος στόχος παραμένει την 1/1/2027, δηλαδή σε δύο μήνες από σήμερα να μπορέσει να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση», ανέφερε.

Αναγνωρίζοντας ότι μπορεί να υπάρχουν ερωτήματα για το κατά πόσο είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σημείωσε ότι όλοι, κοινωνικοί εταίροι και κόμματα, έχουν κοινό στόχο να λειτουργήσει η μεταρρύθμιση, παρά τις διαφορές στις απόψεις και τις θέσεις τους. «50 χρόνια πέρασαν είναι πολλά», είπε.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι οι διαφορές που χωρίζουν τις πλευρές είναι μικρές μπροστά στον κοινό στόχο να προσφέρουν στους πολίτες, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή, με αυξημένες συντάξεις και συναφή ωφελήματα που έχουν αποκτήσει με κόπο και ιδρώτα σε όλη τους τη ζωή.

Πηγή: ΚΥΠΕ