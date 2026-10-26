Η Εθνική Τράπεζα ενισχύει τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις

Η επίσκεψη εντάσσεται στις δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «Από την Έρευνα στην Αγορά: Χρηματοδότηση & Αξιοποίηση Καινοτομίας», με στόχο την ενίσχυση της επαφής μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επενδυτικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο οι καινοτόμες τεχνολογίες του ΤΕΠΑΚ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν σε τρία εξειδικευμένα εργαστήρια του ΤΕΠΑΚ, γνωρίζοντας το ερευνητικό έργο και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν το Εργαστήριο Θεραπευτικών Υπερήχων του Καθηγητή Χριστάκη Δαμιανού, το Biorheology – CRaFTC Lab του Αναπληρωτή Καθηγητή Στάθη Καλυβιώτη, καθώς και το Biomechanics and Living Systems Analysis (BioLISYS) Lab, του Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτού και του Δρ. Κωνσταντίνου Καπνίση.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στην Αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΠΑΚ, του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (EUt+) και του NBG Business Seeds.

Στο πλαίσιο του ERATOSTHENES Centre of Excellence – Innovation Showcase παρουσιάστηκαν εφαρμογές σε τομείς όπως η εκτίμηση σεισμικών κινδύνων, η υποστήριξη της επείγουσας και προνοσοκομειακής φροντίδας και η αξιοποίηση διαστημικών τεχνολογιών.

Η συμβολή του NBG Business Seeds

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της διαχρονικής δράσης της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μέσω του NBG Business Seeds.

Με 17 χρόνια παρουσίας, το πρόγραμμα στηρίζει νέους επιστήμονες, ερευνητικές ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις, παρέχοντας καθοδήγηση, ευκαιρίες δικτύωσης και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως η επίσκεψη στο ΤΕΠΑΚ, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το δίκτυο συνεργασιών της για τη στήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Κύπρο.