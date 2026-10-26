HELLENiQ ENERGY: Συμφωνία για εξαγορά STAROIL (CYPRUS)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) της Κύπρου.

Όπως σημειώνεται, η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μακροχρόνια παρουσία και ανάπτυξη της HELLENiQ ENERGY στην Κύπρο και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του Ομίλου στις προοπτικές της Κυπριακής αγοράς.