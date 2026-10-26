H HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι υπεγράφη συμφωνία για την απόκτηση της Κυπριακής εταιρείας πετρελαιοειδών και εμπορίας καυσίμων STAROIL (CYPRUS) LTD, από την θυγατρική της HELLENiQ ENERGY Cyprus Holdings Ltd.
HELLENiQ ENERGY: Συμφωνία για εξαγορά STAROIL (CYPRUS)
H HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι υπεγράφη συμφωνία για την απόκτηση της Κυπριακής εταιρείας πετρελαιοειδών και εμπορίας καυσίμων STAROIL (CYPRUS) LTD, από την θυγατρική της HELLENiQ ENERGY Cyprus Holdings Ltd.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) της Κύπρου.
Όπως σημειώνεται, η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μακροχρόνια παρουσία και ανάπτυξη της HELLENiQ ENERGY στην Κύπρο και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του Ομίλου στις προοπτικές της Κυπριακής αγοράς.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.