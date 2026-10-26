Το Wealthyhood x BoC ξεκινά καμπάνια για να «ξεκλειδώσουν» οι μετοχές του Ειδικού Λογαριασμού του ΧΑΚ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Wealthyhood, η ευρωπαϊκή επενδυτική εφαρμογή που δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω του Wealthyhood x BoC σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου, ξεκινά μια πρωτοβουλία για να βοηθήσει τους Κύπριους επενδυτές να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στις μετοχές που τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΑΜ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Όπως σημειώνεται, οι επενδυτές των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό μπορούν πλέον να τις μεταφέρουν στο Wealthyhood x BoC, όπου μπορούν να τις βλέπουν, να τις πουλούν ή να κάνουν συναλλαγές απευθείας από το κινητό τους.

Η Wealthyhood έχει ήδη ολοκληρώσει μεταφορές μετοχών από τον Ειδικό Λογαριασμό για Κύπριους επενδυτές και πλέον ανοίγει τη διαδικασία σε κάθε επενδυτή που επηρεάζεται. Παράλληλα, έχουμε έρθει σε επικοινωνία με εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, προτείνοντας ενημερωτικές καμπάνιες προς τους μετόχους τους.

Η επαναφορά αυτών των ανενεργών μετοχών στη διαπραγμάτευση ωφελεί τους επενδυτές, τις εισηγμένες εταιρείες και τη ρευστότητα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στο σύνολό του, προστίθεται.

Μετοχές που ανήκουν στους επενδυτές, αλλά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν

Όπως ενημερώνει η εταιρεία, κάθε επενδυτής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαθέτει Μερίδα Επενδυτή στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ.

Οι μετοχές της Μερίδας τηρούνται είτε μέσω Συμμετέχοντα, όπως μια χρηματιστηριακή εταιρεία, μια τράπεζα ή ένας θεματοφύλακας, είτε, όταν δεν έχει οριστεί Συμμετέχων, στον Ειδικό Λογαριασμό. Οι μετοχές στον Ειδικό Λογαριασμό εξακολουθούν να ανήκουν στους κατόχους τους, όμως δεν μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν στην αγορά. Για να προβεί σε συναλλαγές, ο κάτοχος πρέπει πρώτα να τις μεταφέρει σε Συμμετέχοντα.

Πολλοί δεν το έχουν κάνει ποτέ… οι μετοχές αγοράστηκαν πριν από χρόνια, οι διευθύνσεις έχουν αλλάξει και σε πολλές περιπτώσεις οι μετοχές έχουν περάσει σε κληρονόμους. Το μέγεθος του ζητήματος έγινε ορατό αυτό το φθινόπωρο.

Όταν η Demetra Holdings κατέβαλε το τελευταίο της μέρισμα σε σχεδόν 140.000 μετόχους, μόλις περίπου 4.000 το έλαβαν μέσω χρηματιστηριακής εταιρείας, σύμφωνα με το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ. Στους υπόλοιπους στάλθηκαν επιταγές ταχυδρομικώς. Η καταβολή του μερίσματος έφερε περισσότερο κόσμο στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, που ήθελε να ελέγξει αν εξακολουθεί να κατέχει μετοχές που αγόρασε πριν από χρόνια.

Για τους επενδυτές και την αγορά, το αποτέλεσμα είναι:

Καμία δυνατότητα συναλλαγών: Οι μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν ή να αγοραστούν μέχρι να μεταφερθούν σε Συμμετέχοντα.

Μερίσματα μέσω ταχυδρομείου: Τα μερίσματα αποστέλλονται με επιταγή στη διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στο μητρώο, με αποτέλεσμα όσοι έχουν αλλάξει διεύθυνση να κινδυνεύουν να μην τα λάβουν.

Δυσκολία στη μεταβίβαση: Όταν ένας κάτοχος φύγει από τη ζωή, οι μετοχές παραμένουν στο όνομά του μέχρι οι κληρονόμοι να ολοκληρώσουν ξεχωριστή διαδικασία μεταβίβασης.

Χαμένη ρευστότητα: Μέρος του μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών μένει εκτός διαπραγμάτευσης, περιορίζοντας την ουσιαστική ρευστότητα των μετοχών τους

Πώς το Wealthyhood x BoC «ξεκλειδώνει» τις μετοχές του Ειδικού Λογαριασμού

100% ψηφιακός λογαριασμός σε περίπου 3 λεπτά: Οι επενδυτές ανοίγουν λογαριασμό στο Wealthyhood x BoC από το κινητό τους, με ένα μόνο έγγραφο. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλους τους κατοίκους της Κύπρου, ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου, ενώ όσοι είναι πελάτες της μπορούν να συνδέσουν άμεσα τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Απευθείας μεταφορά, με την καθοδήγηση της ομάδας μας: Οι μετοχές μεταφέρονται από τον Ειδικό Λογαριασμό απευθείας στον λογαριασμό του επενδυτή στο Wealthyhood x BoC, με εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Η ομάδα της Wealthyhood καθοδηγεί τους επενδυτές σε κάθε βήμα της διαδικασίας και σε όποια έγγραφα χρειαστούν.

Πλήρης έλεγχος μέσα από την εφαρμογή: Μετά τη μεταφορά, οι επενδυτές βλέπουν τις μετοχές τους στην εφαρμογή και επιλέγουν αν θα τις πουλήσουν ή θα τις διατηρήσουν, με τις πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις της αγοράς.

Μια ολοκληρωμένη επενδυτική εφαρμογή: Παράλληλα με τις κυπριακές τους μετοχές, οι χρήστες μπορούν να επενδύσουν σε ελληνικές και διεθνείς μετοχές και ETFs από μόλις €1, να αυτοματοποιήσουν τις επαναλαμβανόμενες επενδύσεις τους με το Autopilot και να μάθουν μέσα από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της εφαρμογής.

Πώς να ξεκινήσετε

Οι επενδυτές που έχουν μετοχές στον Ειδικό Λογαριασμό, ή πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν, μπορούν να επικοινωνήσουν στο hello@wealthyhood.com. Η ομάδα της Wealthyhood θα τους εξηγήσει τη διαδικασία και θα τους βοηθήσει να ανοίξουν λογαριασμό στο Wealthyhood x BoC και να μεταφέρουν τις μετοχές τους. Όσοι δεν είναι βέβαιοι αν εξακολουθούν να κατέχουν μετοχές μπορούν να ζητήσουν κατάσταση των αξιών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, Co-Founder & CEO της Wealthyhood, τονίζει: «Δεκάδες χιλιάδες Κύπριοι έχουν μετοχές σε εταιρείες που γνωρίζουν καλά και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με αυτές. Δεν μπορούν να τις πουλήσουν, δεν μπορούν να κάνουν συναλλαγές και πολλοί δε γνωρίζουν καν ότι τις έχουν ακόμη. Όταν σχεδόν 140.000 άνθρωποι λαμβάνουν μέρισμα και μόνο περίπου 4.000 από αυτούς το παίρνουν μέσω broker, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο μέρος της κυπριακής αγοράς μένει αδρανές. Με το Wealthyhood x BoC, για να αξιοποιηθούν ξανά αυτές οι μετοχές αρκεί ένα άνοιγμα λογαριασμού τριών λεπτών και ένα email στην ομάδα μας. Κάθε μετοχή στην Κύπρο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια ενός επενδυτή που μπορεί πραγματικά να την αξιοποιήσει»